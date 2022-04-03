В Воронцовском парке представят свыше 50 архивных фотографий времен обороны Москвы

В Итальянском саду на территории Воронцовского парка в первый день апреля откроется выставка, посвященная проекту «Книга памятников — героев Москвы». Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, в экспозицию войдут истории объектов культурного наследия, переживших годы Великой Отечественной войны, и уникальные кадры того времени.

«Выставка “Памятники-герои Москвы” будет открыта до конца апреля. Всего в экспозицию вошло девять историй и больше 50 архивных фотографий, на которых запечатлены музей-заповедник “Коломенское”, Пушкинский музей и другие культурные объекты столицы. Посетители узнают, как эти места пережили оборону Москвы», — уточнила Наталья Сергунина.

Она отметила, что выставка посвящена не только зданиям, но и людям, которые отстаивали город. Так, например, сотрудники Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина для спасения экспонатов придумывали специальные сооружения из бруса, досок и фанеры. Благодаря этому удалось сохранить не один предмет. Фотографии расскажут и о том, какая зима стала самой тяжелой для Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, как во время обороны города пострадало здание театра имени Евгения Вахтангова и многое другое.

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