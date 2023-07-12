14 июля Музей АРТ4 откроет персональный проект Саши Шардак «Третье переиздание». Выставка – тотальная инсталляция – представит своеобразную реконструкцию «воображаемого» интерьера из авторских деревянных объектов, паттернов и форм, которые художник использует в своей практике.

«Третье переиздание», прежде всего, исследует отношения человека и предмета и обнаруживает необычную связь сегодняшнего времени с эпохой «Оттепели», когда функциональные объекты, например, стул или платья, означали одновременно и больше, и меньше, чем должны были бы. Оттепель стала временем победы вещизма над умами граждан. Квартиры словно преобразовались в камерные святилища божественной объектности. Просветления достигал тот, кто мог, избежав внимания правоохранительных органов и сделки с совестью, заполучить искомые блага. Эта религия в сонных советских реалиях прожила настолько долго, что до сих пор осталось важной.

«Для Саши Шардак парадоксальность тогдашней эстетики служит не просто частью семейной истории (его родители и их родители выросли внутри этого вещного универсума). Наше нынешнее потребление, в том числе цифровое, снова превращается в бег на месте, когда мы упираемся лбом в глухую стену. В частном порядке мы стараемся зацепиться за современность. Однако хотя самой оттепели пока не видно на горизонте, что-то вдали мы все же различаем. И что-то слышим за стенкой», – говорит искусствовед Сергей Гуськов о выставке «Третье переиздание».

Саша Шардак – молодой современный художник. Окончил Казанское художественное училище, Британскую высшую школу дизайна, «Свободные мастерские» (ММОМА). Занимался современной академической музыкой в составе Moscow Scratch Orchestra: эта практика значительно расширила его поле восприятия как художника. С 2021 года Саша исследует дизайн как художественный медиум, а также обращается к ремесленным практикам. Экспериментирует со взаимодействиями форм, цвета, фактур и света. Живет и работает в Казани.

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