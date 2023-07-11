Галерея К35 представляет новый выставочный проект «Пепел к пеплу»

13 июля 2023 года Галерея К35 открывает в своем пространстве новую выставку художников Ильи Гапонова и Владимира Мигачева «Пепел к пеплу». В проекте авторы обращаются к актуальной теме осмысления наследия и истории великих империй через призму современности. Художественное исследование великих империй, их наследия, истории – от взлетов и падений – важная тема для всей российской культуры.

В проекте «Пепел к пеплу» художники Илья Гапонов и Владимир Мигачёв обращаются к наследию античных времен в двух географических точках – руинах Палатинского холма в Риме и раскопках Боспорского царства в Керченском проливе. Что движет двумя авторами, вдохновлявшимися независимо друг от друга древними артефактами канувших в небытие империй? На примере исторического прошлого они оба рассуждают о неизбежной конечности, бренности, разрушении любого величия.

В первую очередь, империи развивались под влиянием человеческого эго: расширение территорий, новые прекрасные метрополии, всплеск культуры, прославляющей правителей. Но что осталось после? Произведения искусства, руины, фундаменты городов, ушедших под метры культурного слоя – молчаливые свидетели прошлого величия, по которым мы воссоздаем жизнь наших предшественников.

Какое место в истории занимают великие полководцы прошлого? Что осталось от их завоеваний? Могут ли потомки по праву гордиться всеми достижениями предыдущих поколений? Что мы действительно можем сегодня назвать наследием ушедших эпох? «Пепел к пеплу», – звучит лейтмотивом всей выставки.

Сумрачный колорит работ Владимира Мигачёва переносит нас на территорию раскопок в Причерноморье. Прибрежные пейзажи с элементами раскопок будто существуют вне времени. Что бы ни происходило в этих широтах, оно неизбежно канет в небытие, уйдет под землю и со временем станет объектом изучения археологов.

Илья Гапонов вдохновляется руинами Палатинского холма, который занимает центральное место в истории и мифологии всей Римской империи. Место, где цвела великая держава, теперь – центр мировой туристической жизни. Осколки былой империи: элементы ордерной системы на ярких сине-зеленых фонах, в работах Ильи словно погружены на морское дно.

«Пепел к пеплу» – проект-размышление на тему вечных и преходящих ценностей, беспристрастный взгляд на эпоху великих империй, закат которой мы сейчас наблюдаем.

Выставка завершит работу 3 сентября 2023 года.

Владимир Мигачёв, «Белый свет», виниловая бумага, акрил, 87х106 см, 2023

Владимир Мигачёв, «Кипарис», холст, акрил, 100х120 см, 2023

Владимир Мигачёв, «Маяк», холст, акрил, 140х170 см, 2023

Владимир Мигачёв, «Фанагория», холст, акрил, 130х170 см, 2023

Илья Гапонов, «Palantino - 1», холст, акрил, кузбасслак, 150х150 см, 2023

Илья Гапонов, «Palantino - 5», холст, акрил, кузбасслак, 180х180 см, 2023

Илья Гапонов, «Palantino - 4», холст, акрил, кузбасслак, 180х180 см, 2023

Владимир Мигачёв - (род. в 1959) - художник из г. Краснодар. Закончил художественно-графический факультет Кубанского государственный университета. Является членом Союза художников, членом международной федерации художников ЮНЕСКО, участником многочисленных выставок в России и за рубежом. По свидетельству Мигачева, его первым увлечением в живописи была абстракция. Ею он последовательно занимался с 1986 года до середины девяностых годов. Автор ценил абстракцию за ее независимость от сюжета, нелитературность, за способность воздействовать на зрителя чисто живописными средствами — цветом и композицией.

Илья Гапонов (род. в 1981) - художник из г. Кемерово. Закончил Кемеровское художественное училище, Санкт-Петербургскую Государственную художественно-промышленную академию (им. В.Мухиной). Участник множества галерейных и музейных выставок в России и за рубежом, номинант премии Кандинского 2008 года. Работы находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Музея современного искусства (Москва), ГЦСИ (Москва, Екатеринбург), Красноярского Центра Современного Искусства, фонда «Виктория», фонда «Смирнова и Сорокина» и пр. В настоящий момент живет и работает в Венгрии.

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