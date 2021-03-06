Музей деревянного зодчества приглашает на Масленичные потехи в Суздаль!

Традиционно накануне Прощёного воскресенья центральной площадкой проводов Зимы станет Музей деревянного зодчества. Там развернётся широкое народное гулянье с множеством сюрпризов, аттракционами и народными забавами.
Ровно в 11 часов утра масленичный поезд проследует от ворот музея до центральной площадки, где и состоится открытие праздника. В этом году, увы, не будет полюбившихся зрителю гусиных потех за любовь. Но в музее уверены, что зрелищное соревнование по старинному русскому контактному виду спорта – киле* – не оставит равнодушным никого. Аналог английского регби, эта игра была известна с древности ещё в Великом Новгороде. Зрителей ждёт захватывающая силовая борьба и настоящее остросюжетное спортивное шоу.
Для поклонников богатырских забав музей приготовил эффектное выступление театра силы «Эра» из Белгорода. Эти храбрые парни поднимают тяжелые гири, под огромным весом ходят по битому стеклу, словно мощные карусели кружат восторженных девушек.
Ловкие и умелые зрители могут попытаться одолеть масленичный столб и снять с него солидную добычу. Остальным гостям будет предложено множество конкурсов, катание с ледяных горок, народные аттракционы и качели.
Весь день на разных площадках музея деревянного зодчества будут звучать народные фольклорные мелодии и песни в исполнении ансамблей «Владимирские рожечники», «Баловень», «Радуница». Для самых маленьких гостей праздника в музее приготовили мастер-классы и кукольные спектакли.
Завершит праздник традиционная забава – взятие снежного городка, что и приблизит приход долгожданной Весны. Приглашаем всех любителей ярких и острых эмоций на Масленицу в Музей деревянного зодчества. Как это по-русски!
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* КилА – командный вид спорта, родственный английскому регби, итальянскому кальчо, грузинскому лео бурти. Кожаные мячи, изготовленные еще в XII веке для «русского футбола» археологи обнаружили Великом Новгороде. Старинная игра кила это исконно русская игра в кожаный мяч, набитый волосом или соломой (подобные мячи были найдены в новгородских раскопках 10–11 веков). В игре участвуют две команды. Цель игры забросить мяч в «город», зону противника. Каждый участник передавал посредством паса снаряд сотоварищу.
В более старой редакции правил допускалось вести игру с применением жестких приемов, которые порой перерастали в настоящие драки. Вследствие этого кила приобретала наибольшую популярность в Масленичные, свадебные гуляния. На свадьбах соперниками в игре становились не жители разных деревень, а представители мужского пола двух семей, дети которых женились.
После упоминания об игре, датированного 1867 годом прошло немало времени, правила позабылись, да и сама игра едва не канула в Лету. Если бы не неравнодушные активисты: историки, филологи, спортсмены, которые начиная с 90‑х годов прошлого века начали радеть за возрождение килы. Были выведены универсальные правила, восстановлена основная атрибутика.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.