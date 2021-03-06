Музей деревянного зодчества приглашает на Масленичные потехи в Суздаль!

Тра­ди­ци­он­но нака­нуне Про­щё­но­го вос­кре­се­нья цен­траль­ной пло­щад­кой про­во­дов Зимы ста­нет Музей дере­вян­но­го зод­че­ства. Там раз­вер­нёт­ся широ­кое народ­ное гуля­нье с мно­же­ством сюр­при­зов, аттрак­ци­о­на­ми и народ­ны­ми забавами.

Ров­но в 11 часов утра мас­ле­нич­ный поезд про­сле­ду­ет от ворот музея до цен­траль­ной пло­щад­ки, где и состо­ит­ся откры­тие празд­ни­ка. В этом году, увы, не будет полю­бив­ших­ся зри­те­лю гуси­ных потех за любовь. Но в музее уве­ре­ны, что зре­лищ­ное сорев­но­ва­ние по ста­рин­но­му рус­ско­му кон­такт­но­му виду спор­та – киле* – не оста­вит рав­но­душ­ным нико­го. Ана­лог англий­ско­го рег­би, эта игра была извест­на с древ­но­сти ещё в Вели­ком Нов­го­ро­де. Зри­те­лей ждёт захва­ты­ва­ю­щая сило­вая борь­ба и насто­я­щее ост­ро­сю­жет­ное спор­тив­ное шоу.

Для поклон­ни­ков бога­тыр­ских забав музей при­го­то­вил эффект­ное выступ­ле­ние теат­ра силы «Эра» из Бел­го­ро­да. Эти храб­рые пар­ни под­ни­ма­ют тяже­лые гири, под огром­ным весом ходят по бито­му стек­лу, слов­но мощ­ные кару­се­ли кру­жат вос­тор­жен­ных девушек.

Лов­кие и уме­лые зри­те­ли могут попы­тать­ся одо­леть мас­ле­нич­ный столб и снять с него солид­ную добы­чу. Осталь­ным гостям будет пред­ло­же­но мно­же­ство кон­кур­сов, ката­ние с ледя­ных горок, народ­ные аттрак­ци­о­ны и качели.

Весь день на раз­ных пло­щад­ках музея дере­вян­но­го зод­че­ства будут зву­чать народ­ные фольк­лор­ные мело­дии и пес­ни в испол­не­нии ансам­блей «Вла­ди­мир­ские рожеч­ни­ки», «Бало­вень», «Раду­ни­ца». Для самых малень­ких гостей празд­ни­ка в музее при­го­то­ви­ли мастер-клас­сы и куколь­ные спектакли.

Завер­шит празд­ник тра­ди­ци­он­ная заба­ва – взя­тие снеж­но­го город­ка, что и при­бли­зит при­ход дол­го­ждан­ной Вес­ны. При­гла­ша­ем всех люби­те­лей ярких и ост­рых эмо­ций на Мас­ле­ни­цу в Музей дере­вян­но­го зод­че­ства. Как это по-русски!

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* КилА – команд­ный вид спор­та, род­ствен­ный англий­ско­му рег­би, ита­льян­ско­му каль­чо, гру­зин­ско­му лео бур­ти. Кожа­ные мячи, изго­тов­лен­ные еще в XII веке для «рус­ско­го фут­бо­ла» архео­ло­ги обна­ру­жи­ли Вели­ком Нов­го­ро­де. Ста­рин­ная игра кила это искон­но рус­ская игра в кожа­ный мяч, наби­тый воло­сом или соло­мой (подоб­ные мячи были най­де­ны в нов­го­род­ских рас­коп­ках 10–11 веков). В игре участ­ву­ют две коман­ды. Цель игры забро­сить мяч в «город», зону про­тив­ни­ка. Каж­дый участ­ник пере­да­вал посред­ством паса сна­ряд сотоварищу.

В более ста­рой редак­ции пра­вил допус­ка­лось вести игру с при­ме­не­ни­ем жест­ких при­е­мов, кото­рые порой пере­рас­та­ли в насто­я­щие дра­ки. Вслед­ствие это­го кила при­об­ре­та­ла наи­боль­шую попу­ляр­ность в Мас­ле­нич­ные, сва­деб­ные гуля­ния. На сва­дьбах сопер­ни­ка­ми в игре ста­но­ви­лись не жите­ли раз­ных дере­вень, а пред­ста­ви­те­ли муж­ско­го пола двух семей, дети кото­рых женились.

После упо­ми­на­ния об игре, дати­ро­ван­но­го 1867 годом про­шло нема­ло вре­ме­ни, пра­ви­ла поза­бы­лись, да и сама игра едва не кану­ла в Лету. Если бы не нерав­но­душ­ные акти­ви­сты: исто­ри­ки, фило­ло­ги, спортс­ме­ны, кото­рые начи­ная с 90‑х годов про­шло­го века нача­ли радеть за воз­рож­де­ние килы. Были выве­де­ны уни­вер­саль­ные пра­ви­ла, вос­ста­нов­ле­на основ­ная атрибутика.

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