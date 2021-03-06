Okko проведет эксклюзивную прямую трансляцию 63‑й церемонии вручения наград премии «Грэмми»®

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, проведет эксклюзивную прямую трансляцию 63‑й церемонии вручения наград премии «Грэмми»® 15 марта 2021 года. Ведущими специальной 3,5 часовой версии церемонии вручения самой престижной музыкальной премии в мире станут легенда MTV виджей Александр Анатольевич и модель, блогер и телеведущая Мария Миногарова. Информационным партнером церемонии выступила одна из популярнейших радиостанций в России – NRJ.
Полная запись церемонии вручения премии «Грэмми» будет доступна в Okko по окончании прямой трансляции, которая стартует в 4 часа утра по Московскому времени. Кроме того, позже в сервисе появится специальная версия церемонии, включающая самые яркие моменты и лучшие выступления.
Зрители 63‑й церемонии «Грэмми» станут свидетелями довольно больших изменений в организации шоу, исполнительным продюсером которого стал обладатель премии «Эмми» Бен Уинстон, который сменил на этом посту Кена Эрлиха, отработавшего на шоу 40 лет. Опытный сценарист, режиссер и продюсер работал на телешоу «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом», с которым вместе создал всеми любимое «Караоке в машине».
Live-трансляция церемонии вручения наград премии «Грэмми» будет эксклюзивно доступна для зарегистрированных пользователей Okko в подписках «Лайт», «Оптимум» и «Премиум» в приложениях для iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox, на сайтах okko.tv и premiere.okko.tv.
Кроме того, на сайте premiere.okko.tv зрители трансляции смогут общаться во время церемонии и обмениваться комментариями в чате, отправлять виртуальные анимированные эмоции, задавать вопросы ведущим и добавить напоминание о предстоящей премьере в календарь.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.