Okko проведет эксклюзивную прямую трансляцию 63‑й церемонии вручения наград премии «Грэмми»®

Муль­ти­ме­дий­ный сер­вис Okko, вхо­дя­щий в эко­си­сте­му Сбе­ра, про­ве­дет экс­клю­зив­ную пря­мую транс­ля­цию 63‑й цере­мо­нии вру­че­ния наград пре­мии «Грэм­ми»® 15 мар­та 2021 года. Веду­щи­ми спе­ци­аль­ной 3,5 часо­вой вер­сии цере­мо­нии вру­че­ния самой пре­стиж­ной музы­каль­ной пре­мии в мире ста­нут леген­да MTV виджей Алек­сандр Ана­то­лье­вич и модель, бло­гер и теле­ве­ду­щая Мария Мино­га­ро­ва. Инфор­ма­ци­он­ным парт­не­ром цере­мо­нии высту­пи­ла одна из попу­ляр­ней­ших радио­стан­ций в Рос­сии – NRJ.

Пол­ная запись цере­мо­нии вру­че­ния пре­мии «Грэм­ми» будет доступ­на в Okko по окон­ча­нии пря­мой транс­ля­ции, кото­рая стар­ту­ет в 4 часа утра по Мос­ков­ско­му вре­ме­ни. Кро­ме того, поз­же в сер­ви­се появит­ся спе­ци­аль­ная вер­сия цере­мо­нии, вклю­ча­ю­щая самые яркие момен­ты и луч­шие выступления.

Зри­те­ли 63‑й цере­мо­нии «Грэм­ми» ста­нут сви­де­те­ля­ми доволь­но боль­ших изме­не­ний в орга­ни­за­ции шоу, испол­ни­тель­ным про­дю­се­ром кото­ро­го стал обла­да­тель пре­мии «Эмми» Бен Уин­стон, кото­рый сме­нил на этом посту Кена Эрли­ха, отра­бо­тав­ше­го на шоу 40 лет. Опыт­ный сце­на­рист, режис­сер и про­дю­сер рабо­тал на теле­шоу «Очень позд­нее шоу с Джейм­сом Кор­де­ном», с кото­рым вме­сте создал все­ми люби­мое «Кара­оке в машине».

Live-транс­ля­ция цере­мо­нии вру­че­ния наград пре­мии «Грэм­ми» будет экс­клю­зив­но доступ­на для заре­ги­стри­ро­ван­ных поль­зо­ва­те­лей Okko в под­пис­ках «Лайт», «Опти­мум» и «Пре­ми­ум» в при­ло­же­ни­ях для iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox, на сай­тах okko.tv и premiere.okko.tv.

Кро­ме того, на сай­те premiere.okko.tv зри­те­ли транс­ля­ции смо­гут общать­ся во вре­мя цере­мо­нии и обме­ни­вать­ся ком­мен­та­ри­я­ми в чате, отправ­лять вир­ту­аль­ные ани­ми­ро­ван­ные эмо­ции, зада­вать вопро­сы веду­щим и доба­вить напо­ми­на­ние о пред­сто­я­щей пре­мье­ре в календарь.

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