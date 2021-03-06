МИНИН-ХОР. Впервые за 10 лет прозвучит концерт «Пушкинский венок»

«Мос­ков­ский камер­ный хор был не толь­ко пер­вым испол­ни­те­лем мно­гих моих сочи­не­ний. И каким испол­ни­те­лем! — писал Г.В. Сви­ри­дов. — Но он явил­ся тем пер­вым хором, кото­рый открыл мне воз­мож­но­сти это­го жан­ра. Не раз в его искус­стве я нахо­дил вдох­но­ве­ние... Отда­ча здесь невероятная!»

Г.В. Сви­ри­дов и В.Н. Минин на репетиции

Друж­ба и сотруд­ни­че­ство Г.В. Сви­ри­до­ва и созда­те­ля, ныне пре­зи­ден­та Мос­ков­ско­го камер­но­го хора, Народ­но­го арти­ста СССР В.Н. Мини­на про­дол­жа­лись деся­ти­ле­тия. Вла­ди­мир Нико­ла­е­вич вспо­ми­на­ет о под­го­тов­ке к пре­мье­ре Кон­цер­та для хора «Пуш­кин­ский венок»:

— Мос­ков­ский камер­ный хор мог бы испол­нить это сочи­не­ние само­сто­я­тель­но. Но Сви­ри­дов любил, что­бы был боль­шой хор. Поэто­му я при­гла­сил высту­пить вме­сте с нами Ново­си­бир­ский камер­ный хор под управ­ле­ни­ем Бори­са Саму­и­ло­ви­ча Певзне­ра. Счи­таю, это был вполне оправ­дан­ный шаг, пото­му что на тот момент наш Хор не был таким, я бы ска­зал, голо­си­стым, каким он явля­ет­ся сегодня.

«Пуш­кин­ский венок» — наша пер­вая сов­мест­ная круп­ная рабо­та с Юри­ем Васи­лье­ви­чем, — про­дол­жа­ет Маэст­ро. Имен­но так — Юрий Васи­лье­вич, а не Геор­гий Васи­лье­вич —он назы­вал ком­по­зи­то­ра. — Сви­ри­дов любил некую дик­та­ту­ру над дири­же­ром. Счи­тал: как он слы­шит про­из­ве­де­ние, так оно и долж­но быть испол­не­но. Ну, что ж , это — пра­во авто­ра. Конеч­но, о каком-либо спо­ре со Сви­ри­до­вым тогда не мог­ло быть и речи. Спо­рить я начал позд­нее, когда появи­лась кан­та­та «Ноч­ные облака».

... Из кни­ги «90. Вла­ди­мир Минин. Звук на ладонях»:

«1979 год, 180 лет со дня рож­де­ния Пуш­ки­на, пре­мье­ра «Пуш­кин­ско­го вен­ка» Сви­ри­до­ва. Что пре­под­не­сёт Юрий Васи­лье­вич? Огром­ный успех, ова­ции и жизнь про­из­ве­де­ния, кото­рая длит­ся по сей день!»

Спра­ши­ва­ем Маэст­ро: «Поче­му же в тече­ние 10 (!) лет Хор испол­нял лишь фраг­мен­ты это­го сочи­не­ния?» И полу­ча­ем ответ:

— Мы настоль­ко часто испол­ня­ли «Пуш­кин­ский венок», что у меня, как у дири­же­ра, появи­лось некое пре­сы­ще­ние этим сочи­не­ни­ем. Мне каза­лось, что повто­ре­ние прой­ден­но­го без нахож­де­ния каких-то новых кра­сок, оттен­ков, это — бес­смыс­лен­ное дело.

В «Минин-хоре» — так назы­ва­ют нас музы­кан­ты и пуб­ли­ка — рабо­та­ют педа­гог по вока­лу, народ­ная артист­ка Рос­сии Н.Б. Гера­си­мо­ва и инспек­тор В.В. Несте­ро­ва, кото­рые в 1979 г. при­ни­ма­ли уча­стие в пре­мье­ре «Пуш­кин­ско­го вен­ка». Есть арти­сты, кото­рые испол­ня­ли это про­из­ве­де­ние в 90‑е годы про­шло­го века и в пер­вом деся­ти­ле­тии века нынеш­не­го. И есть те (их боль­шин­ство), кто 16 мар­та впер­вые будут петь все десять частей это­го сочинения.

— Мало кто из ком­по­зи­то­ров так знал чело­ве­че­ский голос и умел обра­щать­ся с этим инстру­мен­том, как Сви­ри­дов, — гово­рит худо­же­ствен­ный руко­во­ди­тель и дири­жер Мос­ков­ско­го камер­но­го хора Т.Ю. Голь­берг. — «Пуш­кин­ский венок» — истин­но вокаль­ная музы­ка, в ней зало­же­ны самые глу­бо­кие и тон­чай­шие пере­жи­ва­ния рус­ской души.

За 10 лет у Хора нако­пи­лось жела­ние пол­но­стью испол­нить это про­из­ве­де­ние, а у пуб­ли­ки — услы­шать его. Но это будет несколь­ко иное испол­не­ние, чем рань­ше. Дру­гой ритм, дру­гие реше­ния , — про­дол­жа­ет Мос­ков­ский камер­ный хор Т.Ю. Голь­берг. — В послед­нее вре­мя мы мно­го испол­ня­ли уль­тра­со­вре­мен­ной музы­ки. И, в част­но­сти, запад­ной. «Пуш­кин­ский венок» для нас — отдушина.

Вто­рое отде­ле­ние кон­цер­та откро­ют «Три ста­рин­ные пес­ни Кур­ской губер­нии» Г. В. Свиридова.

Из днев­ни­ка композитора:

«Часто я вспо­ми­наю свою роди­ну — Кур­ский песен­ный край. Рос­сия была бога­та пес­ней, Кур­ские края — осо­бен­но. До 50‑х годов (как я знаю) хра­ни­лись в памя­ти народ­ных пев­цов и певиц пере­да­ва­е­мые изуст­но из поко­ле­ния в поко­ле­ние див­ные ста­рин­ные напе­вы. Как они пре­крас­ны, как они ори­ги­наль­ны, свое­обыч­ны, какая радость — слу­шать их».

— Юрий Васи­лье­вич в шут­ку назы­вал это сочи­не­ние «отхо­да­ми» от кан­та­ты «Кур­ские пес­ни», — рас­ска­зы­ва­ет В.Н. Минин. — Дело в том, что в осно­ве и того, и дру­го­го про­из­ве­де­ния лежат песен­ные образ­цы кур­ско­го фольк­ло­ра из сбор­ни­ка Анны Васи­льев­ны Руд­не­вой. Семь из них Юрий Васи­лье­вич ото­брал для кан­та­ты «Кур­ские пес­ни», создан­ной в 1964 году. Из осталь­ных соби­рал­ся сде­лать новое про­из­ве­де­ние. Начи­нал рабо­ту, откла­ды­вал, вновь воз­вра­щал­ся к замыс­лу. «Три ста­рин­ные пес­ни Кур­ской губер­нии» были изда­ны лишь в 1990 году. Это сочи­не­ние изна­чаль­но было пред­на­зна­че­но для нас. Созда­вая его, Сви­ри­дов слы­шал, как оно будет испол­не­но Мос­ков­ским камер­ным хором. Так что адрес определенный.

В 1973–1974 гг. ком­по­зи­тор дора­бо­тал отдель­ные музы­каль­ные эпи­зо­ды, создан­ные им ранее для филь­ма режис­се­ра В. Басова.

Музы­каль­ные иллю­стра­ции к пове­сти Пуш­ки­на «Метель» напи­са­ны для испол­не­ния сим­фо­ни­че­ским оркест­ром. Тем инте­рес­нее будет услы­шать «про­чте­ние» люби­мым хором Г.В. Сви­ри­до­ва пере­ло­же­ния это­го сочи­не­ния, сде­лан­ное В. Гряз­но­вым для хора, двух роя­лей и удар­ных инструментов.

— Оркест­ро­вое пись­мо Сви­ри­до­ва неве­ро­ят­но вокаль­но. Рос­кош­ная музы­ка! Бла­го­да­ря пере­ло­же­нию В. Гряз­но­ва, мы можем сопри­кос­нуть­ся с ней. Это — боль­шая радость, — гово­рит Т.Ю. Голь­берг. — Петь пере­ло­же­ние «Мете­ли» удоб­но. Та же длин­ню­щая мело­дия, неве­ро­ят­ная широ­та мело­са, в кото­ром так и слы­шат­ся рус­ские про­сто­ры. В вокаль­ном испол­не­нии эта музы­ка зву­чит настоль­ко убе­ди­тель­но, что дума­ешь: не слы­шал ли Сви­ри­дов хор, когда писал для оркест­ра? Конеч­но же, хор нико­гда не спо­ет так, как зву­чит оркестр. Но в пере­ло­же­нии «Мете­ли» мы нахо­дим свое, осо­бое звучание.

По мне­нию Маэст­ро Мини­на, «факт появ­ле­ния тран­скрип­ции «Мете­ли» сви­де­тель­ству­ет о том, что репер­ту­ар­ный порт­фель доволь­но ску­ден, поэто­му при­хо­дит­ся пере­ли­цо­вы­вать «пиджак».

Худо­же­ствен­ный руко­во­ди­тель и дири­жер Т.Ю. Голь­берг допус­ка­ет, что кол­лек­тив могут под­верг­нуть кри­ти­ке: «мол, нача­ли оркест­ро­вое петь».

— Но рус­ской музы­ки тако­го каче­ства, как у Геор­гия Васи­лье­ви­ча, кото­рая, к тому же, вокаль­на в сво­ём изло­же­нии, немно­го, — счи­та­ет Тимо­фей Юрье­вич. —Без­услов­но, нель­зя гово­рить о том, что, пере­пев все­го хоро­во­го Сви­ри­до­ва, «Минин-хор» взял­ся за оркест­ро­во­го. Тран­скрип­ция Гряз­но­ва — отдель­ная «вещь». И про­ба пера, когда име­ет­ся такое заме­ча­тель­ное пере­ло­же­ние, вполне воз­мож­на. Мы поста­ра­ем­ся испол­нить сочи­не­ние так, что­бы обра­зы «Мете­ли» в хоро­вом изло­же­нии рисо­ва­лись не хуже, чем в автор­ском, оркест­ро­вом варианте.

Глав­ную оцен­ку и пере­ло­же­нию «Мете­ли», и испол­не­нию это­го сочи­не­ния Мос­ков­ским камер­ным хором даст пуб­ли­ка. Арти­сты ждут встре­чу с ней 16 мар­та 2021 года.

Соли­сты — Филипп Копа­чев­ский, фор­те­пи­а­но; Еле­на Ильи­на, фор­те­пи­а­но; Миха­ил Гужов, бас.

Дири­жер кон­цер­та — Тимо­фей Гольберг.

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