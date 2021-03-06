МИНИН-ХОР. Впервые за 10 лет прозвучит концерт «Пушкинский венок»

«Московский камерный хор был не только первым исполнителем многих моих сочинений. И каким исполнителем! — писал Г.В. Свиридов. — Но он явился тем первым хором, который открыл мне возможности этого жанра. Не раз в его искусстве я находил вдохновение... Отдача здесь невероятная!»
Г.В. Свиридов и В.Н. Минин на репетиции
Дружба и сотрудничество Г.В. Свиридова и создателя, ныне президента Московского камерного хора, Народного артиста СССР В.Н. Минина продолжались десятилетия. Владимир Николаевич вспоминает о подготовке к премьере Концерта для хора «Пушкинский венок»:
— Московский камерный хор мог бы исполнить это сочинение самостоятельно. Но Свиридов любил, чтобы был большой хор. Поэтому я пригласил выступить вместе с нами Новосибирский камерный хор под управлением Бориса Самуиловича Певзнера. Считаю, это был вполне оправданный шаг, потому что на тот момент наш Хор не был таким, я бы сказал, голосистым, каким он является сегодня.
«Пушкинский венок» — наша первая совместная крупная работа с Юрием Васильевичем, — продолжает Маэстро. Именно так — Юрий Васильевич, а не Георгий Васильевич —он называл композитора. — Свиридов любил некую диктатуру над дирижером. Считал: как он слышит произведение, так оно и должно быть исполнено. Ну, что ж , это — право автора. Конечно, о каком-либо споре со Свиридовым тогда не могло быть и речи. Спорить я начал позднее, когда появилась кантата «Ночные облака».
... Из книги «90. Владимир Минин. Звук на ладонях»:
«1979 год, 180 лет со дня рождения Пушкина, премьера «Пушкинского венка» Свиридова. Что преподнесёт Юрий Васильевич? Огромный успех, овации и жизнь произведения, которая длится по сей день!»
Спрашиваем Маэстро: «Почему же в течение 10 (!) лет Хор исполнял лишь фрагменты этого сочинения?» И получаем ответ:
— Мы настолько часто исполняли «Пушкинский венок», что у меня, как у дирижера, появилось некое пресыщение этим сочинением. Мне казалось, что повторение пройденного без нахождения каких-то новых красок, оттенков, это — бессмысленное дело.
В «Минин-хоре» — так называют нас музыканты и публика — работают педагог по вокалу, народная артистка России Н.Б. Герасимова и инспектор В.В. Нестерова, которые в 1979 г. принимали участие в премьере «Пушкинского венка». Есть артисты, которые исполняли это произведение в 90‑е годы прошлого века и в первом десятилетии века нынешнего. И есть те (их большинство), кто 16 марта впервые будут петь все десять частей этого сочинения.
— Мало кто из композиторов так знал человеческий голос и умел обращаться с этим инструментом, как Свиридов, — говорит художественный руководитель и дирижер Московского камерного хора Т.Ю. Гольберг. — «Пушкинский венок» — истинно вокальная музыка, в ней заложены самые глубокие и тончайшие переживания русской души.
За 10 лет у Хора накопилось желание полностью исполнить это произведение, а у публики — услышать его. Но это будет несколько иное исполнение, чем раньше. Другой ритм, другие решения , — продолжает Московский камерный хор Т.Ю. Гольберг. — В последнее время мы много исполняли ультрасовременной музыки. И, в частности, западной. «Пушкинский венок» для нас — отдушина.
Второе отделение концерта откроют «Три старинные песни Курской губернии» Г. В. Свиридова.
Из дневника композитора:
«Часто я вспоминаю свою родину — Курский песенный край. Россия была богата песней, Курские края — особенно. До 50‑х годов (как я знаю) хранились в памяти народных певцов и певиц передаваемые изустно из поколения в поколение дивные старинные напевы. Как они прекрасны, как они оригинальны, своеобычны, какая радость — слушать их».
— Юрий Васильевич в шутку называл это сочинение «отходами» от кантаты «Курские песни», — рассказывает В.Н. Минин. — Дело в том, что в основе и того, и другого произведения лежат песенные образцы курского фольклора из сборника Анны Васильевны Рудневой. Семь из них Юрий Васильевич отобрал для кантаты «Курские песни», созданной в 1964 году. Из остальных собирался сделать новое произведение. Начинал работу, откладывал, вновь возвращался к замыслу. «Три старинные песни Курской губернии» были изданы лишь в 1990 году. Это сочинение изначально было предназначено для нас. Создавая его, Свиридов слышал, как оно будет исполнено Московским камерным хором. Так что адрес определенный.
В 1973–1974 гг. композитор доработал отдельные музыкальные эпизоды, созданные им ранее для фильма режиссера В. Басова.
Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель» написаны для исполнения симфоническим оркестром. Тем интереснее будет услышать «прочтение» любимым хором Г.В. Свиридова переложения этого сочинения, сделанное В. Грязновым для хора, двух роялей и ударных инструментов.
— Оркестровое письмо Свиридова невероятно вокально. Роскошная музыка! Благодаря переложению В. Грязнова, мы можем соприкоснуться с ней. Это — большая радость, — говорит Т.Ю. Гольберг. — Петь переложение «Метели» удобно. Та же длиннющая мелодия, невероятная широта мелоса, в котором так и слышатся русские просторы. В вокальном исполнении эта музыка звучит настолько убедительно, что думаешь: не слышал ли Свиридов хор, когда писал для оркестра? Конечно же, хор никогда не споет так, как звучит оркестр. Но в переложении «Метели» мы находим свое, особое звучание.
По мнению Маэстро Минина, «факт появления транскрипции «Метели» свидетельствует о том, что репертуарный портфель довольно скуден, поэтому приходится перелицовывать «пиджак».
Художественный руководитель и дирижер Т.Ю. Гольберг допускает, что коллектив могут подвергнуть критике: «мол, начали оркестровое петь».
— Но русской музыки такого качества, как у Георгия Васильевича, которая, к тому же, вокальна в своём изложении, немного, — считает Тимофей Юрьевич. —Безусловно, нельзя говорить о том, что, перепев всего хорового Свиридова, «Минин-хор» взялся за оркестрового. Транскрипция Грязнова — отдельная «вещь». И проба пера, когда имеется такое замечательное переложение, вполне возможна. Мы постараемся исполнить сочинение так, чтобы образы «Метели» в хоровом изложении рисовались не хуже, чем в авторском, оркестровом варианте.
Главную оценку и переложению «Метели», и исполнению этого сочинения Московским камерным хором даст публика. Артисты ждут встречу с ней 16 марта 2021 года.
Солисты — Филипп Копачевский, фортепиано; Елена Ильина, фортепиано; Михаил Гужов, бас.
Дирижер концерта — Тимофей Гольберг.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.