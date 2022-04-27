«Санктъ-Петербургъ Опера» примет участие в «Волжских театральных сезонах»

Опера «Электра» Рихарда Штрауса в постановке художественного руководителя «Санктъ-Петербургъ Опера», народного артиста России Юрия Александрова будет представлена 27 апреля 2022 г. на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича в рамках VI Всероссийского многожанрового фестиваля «Волжские театральные сезоны».

«В сочинении есть две сестры. Одна — Электра, которая живет только чувством мести, а вторая девочка — Хризотемида, она напоена светом, желанием любви. Два таких разных персонажа… Но история Электры столь страшна, что не может не отразиться на всех, участвующих в ней. Кровь и власть опьяняют, нельзя просто отмахнуться от этого. Каждый, кто попадает в эту мрачную атмосферу, — уже не может сохранить себя. Моя постановка о том, что насилие рождает насилие, кровь рождает новую кровь и в этом смысле она имеет некоторые отклонения от существующих норм…», — рассказал Юрий Александров.

Фестиваль «Волжские театральные сезоны» учрежден Союзом театральных деятелей и Правительством Самарской области. Участниками являются театры России, прошедшие конкурсный отбор. Одной из особенностей является обязательная тема — классическая драматургия — во всех жанрах театрального искусства: опера, балет, драматическое искусство и искусство театра кукол.

«Жанр оперного искусства на фестивале представлен двумя работами народного артиста РФ Ю. Александрова: оперой «Игроки» Д. Шостаковича (Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича) и Р. Штрауса «Электра» («Санктъ-Петербургъ Опера»). Возможность посмотреть две разные работы одного художника представляется нам изюминкой фестиваля», — сообщил председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей РФ, заслуженный артист России Владимир Гальченко.

География VI Всероссийского фестиваля «Волжские театральные сезоны» обширная. Сибирь представляет Омск, Урал — Екатеринбург, Уфа и Оренбург, Волгу — театры Самарской области, Север — Вологда, Запад — Брянск, Юг — Махачкала, и две столицы — Москва и Санкт-Петербург. Итого афишу составили 17 спектаклей из 10 регионов РФ.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.