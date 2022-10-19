В октябре Музей истории Лефортово проведет цикл кинопоказов «Конец сезона: меланхолия на море в советском кино», в который войдут три фильма: 22 октября покажут «Наследницу по прямой», 29 октября — «Из жизни отдыхающих» и 5 ноября — «Рабу любви».

Первый фильм — лирическая комедия «Наследница по прямой» о 13-летней девочке, которая считает себя правнучкой дочери Александра Пушкина. Она не расстается с томиком стихов любимого поэта и верит в настоящую любовь, как в книгах. Второй, «Из жизни отдыхающих», рассказывает историю любви двух немолодых людей, случившуюся поздней осенью в пансионате на южном берегу Крыма. Отдыхающие — первые лица советского кино: Лидия Федосеева-Шукшина, Жанна Болотова, Регимантас Адомайтис, Анатолий Солоницын, Георгий Бурков. Заведует их досугом массовик-затейник Ролан Быков. И последний фильм «Раба любви» — драма Никиты Михалкова, в основу которого положена интерпретация судьбы актрисы немого кино Веры Холодной. Во время Гражданской войны звезда немого кино Ольга Вознесенская в приморском южном городе, занятом белыми, снимается в салонной драме и постепенно влюбляется в оператора, который, рискуя жизнью, нелегально ведет съемки арестов и расстрелов.

Перед каждым показом будет проходить небольшая лекция, а после показа — обсуждение. На лекциях переводчицы, редактора и исследовательницы кино Александры Устюжаниной можно будет узнать о контексте вокруг фильма: она расскажет о создателях, замысле, препятствиях в съемках и рецепции зрителей и критиков.

Кинопоказы пройдут при поддержке киноконцерна «Мосфильм».

Регистрация на показы на сайте музея.

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