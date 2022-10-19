КАЛИНИНГРАД: Церемония награждения лауреатов премии «Органист года-2022»

3 ноября в Кафедральном соборе Калининграда состоится церемония награждения лауреатов премии «Органист года — 2022». Она учреждена Фондом развития творческих инициатив при поддержке Российского музыкального союза и журнала «Музыкальная жизнь» для популяризации инструмента и органного исполнительского искусства.

«Такие акции мотивируют артистов, стимулируют их творческие амбиции и способствуют профессиональному росту», – подчеркивает президент Фонда, лауреат Премии Москвы, профессор, дирижер Александр Соловьёв. Кафедральный собор Калининграда стал партнером проекта и основной площадкой, в третий раз представляющей лауреатов и призеров Премии.

«В последние годы органная жизнь в России активизировалась, – говорит Вера Таривердиева, художественный руководитель Собора. – Ее уровень серьёзно вырос, и если когда-то афишу определяли несколько имён, то сейчас это артисты нескольких поколений. Но есть одно обстоятельство, которое пока осталось непреодоленным. Органная жизнь находится немного сама в себе. Орган вызывает интерес у самого широкого слушателя, но остаётся на периферии как музыкальной критики, так и музыкального сообщества. Появление премии «Органист года», – один из творческих способов это преодолеть, заставить обратить внимание музыкального сообщества и не только его на то, что происходит в органном мире и кто здесь герой нашего времени».

Оценить выбор персон, их исполнительский потенциал позволит концертная часть вечера – «Хит-парад органистов», – проходящая в рамках XIV Международного фестиваля «Шедевры мировой классики в Кафедральном соборе». В хит-параде примут участие народная артистка России, солистка Ярославской филармонии Любовь Шишханова, заслуженный артист Абхазии, солист Абхазской государственной филармонии Лука Гаделия, органист Карельской филармонии Александр Новоселов, органист Сочинской филармонии Владимир Королевский, органистка Марийского национального театра оперы и балета имени Э. Сапаева Антонина Воронина, штатный органист евангелическо-лютеранского Кафедрального собора свв. Петра и Павла в Москве Юлия Лотова. Впервые в номинантах Премии – юные органисты, и ученица 8 класса ДМШ имени Грига, лауреат международных конкурсов Ирина Крюкова будет выступать наравне с мэтрами.

В программе заявлены специальные гости – заслуженный артист России, заведующий кафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории, лауреат Премии «Органист года-2020» Даниэль Зарецкий, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь», профессор Московской консерватории, органистка Евгения Кривицкая, лауреат международных конкурсов, органист Ульяновской филармонии Александр Патрушин. С детским хором ДМШ имени Р. Глиэра г. Калининграда выступит маэстро Александр Соловьёв.

Прозвучат сочинения И.С. Баха, К. Бёма, Г. Форе, О. Мессиана, Д. Шостаковича, М. Таривердиева, а также авторские композиции Ю. Лотовой, Ю. Ворониной.

Церемония награждения и концерт станут впечатляющей демонстрацией достижений российской исполнительской школы. Ведущий вечера – лауреат российской национальной музыкальной премии «Овация» и Премии Москвы Петр Татарицкий.

Премия «Органист года» – новая, не имеющая в России аналогов премия, направленная на то, чтобы привлечь дополнительное внимание СМИ, руководителей концертных и общественных организаций к представителям этой специальности. Она была учреждена в 2020 году и сразу вызвала резонанс, обрела поддержку самых разных институций – концертных залов, филармоний, высших учебных заведений, СМИ. Премия «Органист года» направлена на консолидацию профессионального сообщества, укрепление горизонтальных творческих связей и расширение потенциальной слушательской аудитории.

Премия присуждается на конкурсной основе в следующих номинациях: «Персона», «Дебют», «За вклад в профессию», «За самую оригинальную и концептуальную концертную программу». Номинации Премии позволяют осветить достижения в области органного исполнительства в разных аспектах.

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