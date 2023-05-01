Музей истории телефона встретил свой пятый День рождения презентацией новой выставки сотовой связи

Музей истории телефона отмечает пятый день рождения. В день празднования юбилея была официально презентована новая выставка сотовой связи и представлены знаковые раритетные аппараты, в том числе первый серийный сотовый телефон Motorola DynaTAC 8000Х и отечественная система автоматической мобильной связи «Алтай». Выставка будет открыта для посещения до конца августа.

В этом году день рождения Музея совпал со знаменательным событием в области телефонии – ровно 50 лет назад состоялся первый разговор по сотовому телефону. В апреле 1973 года Мартин Купер, инженер Motorola, позвонил конкурентам из AT&T Bell Laboratories с персонального портативного устройства. Именно этот «карманный телефон» стал прототипом первого серийного сотового телефона Motorola DynaTAC 8000Х, один из экземпляров которого сейчас представлен в Музее.

«В фондах Музея представлено большое количество знаковых моделей сотовых телефонов, поэтому мы решили организовать данную выставку и рассказать нашим гостям историю развития сотовой связи. Свой юбилейный год Музей начинает с новой страницы, и мы уверены, что наши постоянные посетители и новые гости с радостью познакомятся с новыми экспонатами», – отмечает Светлана Козлова, директор Музея.

Музей истории телефона на Садовой-Кудринской улице был открыт в 2018 году по инициативе руководства телекоммуникационной компании «Мастертел» на базе частной коллекции. Фонды Музея представляют собой крупнейшее в Европе собрание раритетных телефонных аппаратов и аксессуаров середины XIX – конца ХХ веков. На сегодняшний день Музей – это не только культурно-просветительский проект, но и современная площадка для досуга и нетворкинга: здесь проводятся мастер-классы, пресс-конференции, семинары и другие деловые мероприятия с участием компаний, лидеров ИТ отрасли.

«Я рад поздравить Музей истории телефона с первым юбилеем! Философия нашей команды – это вклад в духовное развитие общества. Мы стремимся сохранять, популяризовать накопленное культурное наследие и делиться им с новым поколением. Новая выставка позволит гостям прикоснуться к важному этапу истории развития телефонии», – подчеркнул Виталий Езопов, коллекционер, основатель Музея.

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