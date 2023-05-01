В Музее Победы покажут фильм о Юрии Гагарине

3 мая в Музее Победы в рамках II Майского фестиваля правильного кино состоится показ документального фильма «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС» режиссера Натальи Метлиной.

«С 1961 по 1968 год Юрия Гагарина снимали больше, чем любую мировую звезду. Все эти годы он провел под вспышками фотоаппаратов сотен информационных агентств, но самая большая коллекция гагаринских фотографий, конечно, у Главного информационного агентства ТАСС. И сегодня мы открываем эти архивы», - рассказывают создатели фильма.

В ленте использованы интервью тех, кого уже нет с нами – Алексея Леонова, Иосифа Кобзона, Евгения Кирюшина, Виктора Горбатко... Своими воспоминаниями о Гагарине поделятся Александра Пахмутова и Николай Добронравов, ветераны, фотографы и пишущие корреспонденты ТАСС. А заместитель Генерального директора ТАСС Михаил Гусман поведает невероятные истории из жизни фотографов ТАСС и их приключений с Гагариным.

Кроме того, в рамках показа в Музее Победы состоится творческая встреча руководителем отдела внешних коммуникаций ТАСС, продюсером фильма Екатериной Борисовной Титовой.

Начало: 16.00.

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