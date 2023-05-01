В Подмосковье состоится концерт по творчеству Иосифа Кобзона «Одна у человека мама – и Родина одна»

Комитет по культуре Одинцовского Округа, Одинцовский Центр Культурного развития при поддержке гранта Президентского Фонда Культурных инициатив представляют Музыкально–поэтический концерт-спектакль по исполнительскому творчеству народного артиста России и СССР

Иосифа Кобзона «Одна у человека мама – и Родина одна».

В концерте участвуют звёздные детско-юношеские коллективы Одинцовского округа:

Театр Песни «Лилиум» (признанный лучшим в МО за 2022 г.), в том числе многократные участники телепроектов 1-го канала, победители многочисленных международных и вокальных конкурсов;

Лауреат международных конкурсов и фестивалей Одинцовский Молодёжный Оркестр;

Ансамбль барабанщиц из Никольского КДЦ «Полёт.

В программе принимают участие:

Заслуженный артист России Сергей Маховиков;

Актриса театра и кино, лауреат международных кинофестивалей, Член Союза Кинематографистов Лариса Шахворостова;

Солист и ведущий, артист театра и кино Андрей Лобачевский;

Солист, лауреат Международных конкурсов Дмитрий Ягодин;

Солист, финалист шоу «Голос. Дети» Шамиль Ибадов.

В концерте-спектакле «Одна у человека мама – и Родина одна» ярко и мощно прозвучат популярные песни советской и российской эстрады, и песни из известнейших кинофильмов. Это родные для нас произведения о детстве, любви, Родине, маме, Солдатах Победы. Строки из стихотворений выдающихся поэтов, гармоничное музыкальное сопровождение оркестра, потрясающие видеофутажи - никого не оставят равнодушными!

Концерт-спектакль, объединивший уникальные детские и юношеские таланты, а также известных мастеров сцены – надолго останется в памяти зрителей. И непременно подстегнёт интерес к творчеству выдающегося артиста нашего Отечества И.Д. Кобзона, а также к создателям шедевров песенного искусства нескольких поколений прошлого и нынешнего веков.

Споём вместе!

Программа:

2 мая 18:00 Культурно-досуговый центр «Заречье», п. Заречье, ул. Заречная, 2;

3 мая 20:00 Учебно-методический центр «Авангард», Парк «Патриот», стр. 9;

4 мая 18:00 Дом Культуры «Горки–10», д. 25А;

9 мая 14:00 Культурный центр им. Любови Орловой, г. Звенигород, ул. Московская, 11.

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