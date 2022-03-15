Музей кино покажет новинки анимации в рамках акции «Открытая премьера»

«Открытая премьера» — ежегодный проект Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале, в 2022 году акция пройдет в 10-ый раз.

На протяжении десяти лет суть «Открытой Премьеры» остается неизменной: публичный показ эксклюзивных программ новейших российских короткометражных анимационных фильмов и эпизодов сериалов различных студий на территории России, стран СНГ и Балтии. Важной частью акции является зрительское голосование за лучший фильм фестиваля, ведь мнение публики для любого автора не менее важно, чем оценка профессионального жюри: именно зритель является главным критиком для настоящего творца.

Показы в Музее кино пройдут 18 и 19 марта. Музей кино покажет полную программу, разделенную на 7 частей. В «Открытой премьере» примут участие более двадцати отечественных студий, а зрители смогут проголосовать за лучший фильм. С подробной программой показов можно ознакомиться на сайте музея https://www.museikino.ru .

Итоги зрительского голосования будут объявлены на церемонии закрытия фестиваля 20 марта в Суздале, где победители получат Приз зрительских симпатий от всей страны!

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