Онлайн-кинотеатр IVI и команда мультсериала «Маша и Медведь» объявляют шорт-лист питчинга детских анимационных проектов

18 марта 2022 года в рамках XXVII Открытого фестиваля анимационного кино в Суздале – профильного события в индустрии анимации – пройдет финальный питчинг детских анимационных проектов, организованный онлайн-кинотеатром IVI и командой популярного мультсериала «Маша и Медведь». Победителю питчинга дадут возможность запустить свой проект в производство на IVI Originals. Компания не только воплотит проект, но и поможет с реализацией прав и продвижением.
Каждый желающий может присоединиться к онлайн-трансляции финального этапа питчинга, которая начнется в 17:10 на сайте suzdalfest.online.
Со всей страны поступило более 300 заявок. Организаторы питчинга выбрали из них 6 работ и сформировали шорт-лист:
- Галина Масленникова, комедийный анимационный сериал «Злокубики»;
- Кирилл Путилов, кибернетическая комедия «КИБЕРМАКС»;
- Света Нагаева, научно-популярный сериал «Матика»;
- Косовская Мария, обучающий анимационный сериал «Приключения Тима в мире бактерий»;
- Сабина Ципилёва, фантастический фильм «Заповедные стражи»;
- Ольга Николаева, приключенческий комедийный сериал «ЛапкиЛенд».
Авторам, попавшим в шорт-лист, предстоит очная защита своих проектов перед экспертами анимационной индустрии:
- Ольга Голубкова (Руководитель направления детского контента IVI);
- Екатерина Кусимова (Директор направления IVI.Дети);
- Ольга Чепель (Старший медиа-менеджер ГК Анимаккорд («Маша и Медведь»)»);
- Денис Червяцов (Сценарист, режиссер, художественный руководитель мультсериала «Маша и Медведь»);
- Наталья Мальгина (Ведущий режиссер мультсериала «Маша и Медведь»);
- Елена Щичкина (руководитель производства ГК Анимаккорд («Маша и Медведь»));
- Наталья Мельникова (Операционный Директор бизнес-направления «Игрушка» ДТ «Гулливер и Ко»);
- Татьяна Цыварева (Руководитель службы детских и юношеских программ ТПО «Россия 1» ГТК «Телеканал «Россия» ВГТРК, Генеральный продюсер т/к «МУЛЬТ»);
- Мухаметзянова Альбина (генеральный директор и генеральный продюсер анимационной студии «ЯРКО» (в составе холдинга «Газпром-Медиа»).
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