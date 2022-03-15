Онлайн-кинотеатр IVI и команда мультсериала «Маша и Медведь» объявляют шорт-лист питчинга детских анимационных проектов

0
52

18 марта 2022 года в рамках XXVII Открытого фестиваля анимационного кино в Суздале – профильного события в индустрии анимации – пройдет финальный питчинг детских анимационных проектов, организованный онлайн-кинотеатром IVI и командой популярного мультсериала «Маша и Медведь». Победителю питчинга дадут возможность запустить свой проект в производство на IVI Originals. Компания не только воплотит проект, но и поможет с реализацией прав и продвижением.

Каждый желающий может присоединиться к онлайн-трансляции финального этапа питчинга, которая начнется в 17:10 на сайте suzdalfest.online.

Со всей страны поступило более 300 заявок. Организаторы питчинга выбрали из них 6 работ и сформировали шорт-лист:

  • Галина Масленникова, комедийный анимационный сериал «Злокубики»;
  • Кирилл Путилов, кибернетическая комедия «КИБЕРМАКС»;
  • Света Нагаева, научно-популярный сериал «Матика»;
  • Косовская Мария, обучающий анимационный сериал «Приключения Тима в мире бактерий»;
  • Сабина Ципилёва, фантастический фильм «Заповедные стражи»;
  • Ольга Николаева, приключенческий комедийный сериал «ЛапкиЛенд».

Авторам, попавшим в шорт-лист, предстоит очная защита своих проектов перед экспертами анимационной индустрии: 

  • Ольга Голубкова (Руководитель направления детского контента IVI);
  • Екатерина Кусимова (Директор направления IVI.Дети);
  • Ольга Чепель (Старший медиа-менеджер ГК Анимаккорд («Маша и Медведь»)»);
  • Денис Червяцов (Сценарист, режиссер, художественный руководитель мультсериала «Маша и Медведь»);
  • Наталья Мальгина (Ведущий режиссер мультсериала «Маша и Медведь»);
  • Елена Щичкина (руководитель производства ГК Анимаккорд («Маша и Медведь»));
  • Наталья Мельникова (Операционный Директор бизнес-направления «Игрушка» ДТ «Гулливер и Ко»);
  • Татьяна Цыварева (Руководитель службы детских и юношеских программ ТПО «Россия 1» ГТК «Телеканал «Россия» ВГТРК, Генеральный продюсер т/к «МУЛЬТ»);
  • Мухаметзянова Альбина (генеральный директор и генеральный продюсер анимационной студии «ЯРКО» (в составе холдинга «Газпром-Медиа»).
Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяМузей кино покажет новинки анимации в рамках акции «Открытая премьера»
Следующая статьяВыставка «Разрез» продлена до 10 апреля

Похожие статьиПредоставлено автором