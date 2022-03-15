Приключенческая комедия с элементами фантастики «Артек. Большое путешествие» выходит в российский прокат

28 апреля 2022 года в широкий российский прокат выходит приключенческая комедия с элементами фантастики «Артек. Большое путешествие». Главные роли в картине исполнили такие звезды, как Михаил Галустян, Ян Цапник, Надежда Михалкова, Екатерина Климова, Станислав Дужников, Людмила Артемьева, Елизавета Моряк, Евгений Пронин, Даниил Муравьев-Изотов, Алексей Онежен, Даниил Большов и другие.

Кроме того, одну из главных ролей в фильме исполнила популярный TikTok и видеоблогер Лиза Анохина, а также в проекте принял участие певец Сергей Жуков вместе с детьми — сыном Энджелом и дочерью Вероникой.

Фильм рассказывает о четверых подростках, которые не ладят со своими родителями и отправляются на отдых в летний лагерь «Артек». Вот только отдых сразу не задался. Они решают в шутку загадать желание у волшебного дерева и внезапно оказываются в прошлом — в 1988 году. Чтобы вернуться обратно, им нужно подружиться и действовать сообща. А еще в лагере в это время отдыхают их будущие родители, и героям придется помочь им найти себя. Вот только им постоянно мешают: то хулиганы, то начальник отряда, — и, кажется, героям грозит уже не только не вернуться в настоящее, но и вообще не родиться…

«Я многодетный отец, поэтому детская тема мне близка, интересна и хорошо знакома. Наши дети живут в безумной пучине информации, не отлипают от гаджетов и соцсетей, где, мягко говоря, не самый качественный контент. Радует, что сейчас хорошо развиваются российская полнометражная анимация и детские мультсериалы, но детское игровое кино незаслуженно забыто. “Артек. Большое путешествие” — это именно детский игровой фильм, в классическом понимании», – рассказывает о фильме режиссер Карен Захаров.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.