Музей Международного нумизматического клуба и Высшая школа экономики подписали соглашение о сотрудничестве

27 октября Музей Международного нумизматического клуба и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили учредитель Музея Вагит Алекперов и ректор ВШЭ Никита Анисимов. Стороны договорились о совместных программах обучения специалистов, организации стажировок и других направлениях взаимодействия.

Как сказано в соглашении, предметом является сотрудничество, направленное на создание образовательной среды и инфраструктуры по нумизматике путем реализации совместных проектов образовательного, научного, профориентационного, просветительского и информационного характера.

«Я всегда был глубоко убежден, что не бывает хобби ради хобби, ценности должны возвращаться на свою историческую родину, они должны быть доступны. Документ, который мы сегодня подписываем, даст возможность студентам прикоснуться к уникальным произведениям искусства, хотя их сложно так назвать, потому что монеты всегда несли частичку истории. Лики римских императоров и других правителей мы знаем именно по золотым и серебряным монетам», — рассказал учредитель и председатель Попечительского совета Музея Международного нумизматического клуба Вагит Алекперов.

«Соглашение о сотрудничестве – это возможность войти в мир нумизматики для начала студентам нашего университета, а после, я уверен, студентам всей страны. Это возможность изучения нумизматики не как экзотического направления, а как фундамента, который включает в себя и историю, и культуру, и технологии», – отметил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

Совместная разработка и реализация образовательных программ в сфере нумизматики будет вестись по нескольким ключевым направлениям. Пилотным проектом станет образовательный курс для студентов бакалавриата факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ «От драхмы до биткоина: нумизматика в системе современного гуманитарного знания».

Также сотрудничество Музея и Высшей школы экономики предполагает такие треки, как студенческая научно-исследовательская деятельность в сфере нумизматики, организация и проведение практики и стажировок для студентов, продвижение исследовательских программ по нумизматике и многое другое.

Стороны рассчитывают, что запуск нового проекта будет способствовать повышению уровня знаний по нумизматике среди студентов, позволит сделать более насыщенными образовательные программы и придаст им практикоориентированную направленность.

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