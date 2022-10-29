Ирина Ортман стала амбассадором премиум бренда женской одежды Addicted_to…

История сотрудничества и дружбы молодого, но стремительно набирающего свою популярность, российского бренда Addicted_to… с известной певицей и телеведущей Ириной Ортман началась осенью этого года.

Ирина предстала в роскошном дизайнерском костюме на благотворительном мероприятии на главной концертной площадке России — Государственном Кремлёвском Дворце. После непрекращающихся положительных отзывов от коллег и поклонников артистки, было принято решение предложить Ортман стать амбасадором Addicted_to….

«Мне хочется, чтобы русских дизайнеров покупали не потому что в современных реалиях все западные бренды ушли с рынка и нет альтернативы, а потому что они этого стоят! Потому что наши — лучшие! И команда Addicted_to… доказывает это не словом, а делом! А я, как давняя поклонница российский дизайнеров, это подтверждаю», — говорит Ирина Ортман.

«Ирина — идеальный выбор для Addicted_to… Она не просто известный и медийный артист, она — личность, красивая, стильная, с правильными ценностями и посылом к аудитории. Ортман — то, что нужно нашему бренду. Наша философия заключается в том, что только по настоящему одержимые идеей люди могут добиться невероятных результатов — именно они делают открытия и придумывают гениальные вещи. Одержимость идеями движет ими. Мы так часто слышали от наших клиентов и от поклонников бренда, что наш бренд вызывает зависимость, что сделали это своим слоганом. Addicted_to — _*бренд, вызывающий зависимость*_», — рассказывает Олеся, дизайнер и основатель бренда Addicted_to…

Стиль вне времени, качество без компромиссов — Ирина Ортман и Addicted_to… следите за новостями.

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