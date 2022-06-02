Музей МХАТ представил фотовыставку Олега Черноуса

Фотография – запечатленные момент, время, эмоция, люди, состояния. Фотография в театре – то, что, порой, не видит зритель из зала, фотографии Олега Черноуса – мастерство и волшебство в кадре.

Выставка его работ – калейдоскоп мыслей и впечатлений. Юбилей Школы-студии МХАТ – на фото Игорь Дмитриев, Светлана Крючкова, Михаил Пуговкин, все – благородные. Гастрольная жизнь, та, что не видят столичные театралы – Нина Гуляева и Валентин Распутин. Конечно, это Иркутск, а разговор – в моменте.

«Карамазовы», «Белая гвардия», «Утиная охота», «Мастер и Маргарита», «Дракон» – везде эмоция, та, что не видна зрителю во время спектакля, но остается у фотографа, его зоркого глаза, любви к актерам на сцене и вне её. И тот зритель, что не видел спектакля, сразу понимает, сколь обаятелен и страшен бывает Бургомистр (Олег Табаков), неистов Митя Карамазов (Филипп Янковский), столь же ироничен и игрив ансамбль актеров в «Кабале святош».

Фотографии Олега Черноуса – театр во всем его великолепии и могуществе: размышлениях, слезах радости, безудержном трагизме и таланте тех, кто служит искусству.

Выставка «Эмоции, чувства, настроения. МХТ им. А.П. Чехова в фотографиях Олега Черноуса» открыта до 23 июня.

Марина АБРАМОВА

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