Выставка «Чайковский–XIX–XXI: Традиция vs Эксперимент» открывается в Музее П.И. Чайковского в Москве

16 апре­ля 2021 года в Музее П. И. Чай­ков­ско­го в Москве откро­ет­ся выстав­ка «Чайковский–XIX–XXI: Тра­ди­ция vs Экс­пе­ри­мент» – сов­мест­ный про­ект Рос­сий­ско­го наци­о­наль­но­го музея музы­ки и Рос­сий­ско­го инсти­ту­та теат­раль­но­го искус­ства –ГИТИС, объ­еди­ня­ю­щий вод­ном выста­воч­ном про­стран­стве рабо­ты сце­но­гра­фов раз­ных поко­ле­ний: при­знан­ных масте­ров про­шло­го и худож­ни­ков-совре­мен­ни­ков – выпуск­ни­ков и сту­ден­тов ГИТИСа.

Новая выстав­ка в Музее П.И. Чай­ков­ско­го в Москве даёт воз­мож­ность уви­деть и срав­нить сти­ли­сти­ку язы­ка худож­ни­ков в рам­ках тра­ди­ции и твор­че­ско­го экс­пе­ри­мен­та. Тра­ди­ци­он­ные образ­цы клас­си­че­ской сце­но­гра­фии отра­же­ны в эски­зах деко­ра­ций круп­ней­ше­го масте­ра рус­ско­го искус­ства пер­вой чет­вер­ти ХХ сто­ле­тия: Алек­сандра Бенуа, осно­вой твор­че­ских поис­ков кото­ро­го был ретро­спек­ти­визм («Пико­вая дама»), а так­же в рабо­тах Пет­ра Сте­па­но­ва, Вик­то­ра Симо­ва и Бори­са Мат­ру­ни­на, вос­про­из­во­див­ших реа­ли­сти­че­ские костю­мы и деко­ра­ции («Евге­ний Онегин»).

Так­же в рус­ле тра­ди­ци­он­но­го фор­ма­та яви­лись твор­че­ские реше­ния выпуск­ни­ков ГИТИ­Са 1990‑х–2010‑х годов: Свет­ла­ны Архи­по­вой, Мары Ува­ро­вой, Марии Крив­цо­вой, Яни­ны Куш­тев­ской, Ген­на­дия Ско­мо­ро­хо­ва, Ютты Роттэ, Анны Ходо­ро­вич, Ана­ста­сии Чер­ны­шо­вой. Их эски­зы костю­мов и деко­ра­ций посвя­ще­ны опе­рам «Евге­ний Оне­гин» и«Пиковая дама», бале­там «Щел­кун­чик» и «Спя­щая кра­са­ви­ца». Сего­дня авто­ры с успе­хом пре­тво­ря­ют новые фор­мы «парал­лель­ной реаль­но­сти» в теат­рах Моск­вы и Петер­бур­га, Каза­ни, Кинеш­мы, Смо­лен­ска, Омска и дру­гих горо­дов России.

Искус­ство новей­ше­го вре­ме­ни пред­став­ле­но экс­пе­ри­мен­таль­ны­ми инстал­ля­ци­я­ми, под­го­тов­лен­ны­ми сту­ден­та­ми IV кур­са факуль­те­та сце­но­гра­фии ГИТИ­Са, мастер­ской Ста­ни­сла­ва Моро­зо­ва. Худож­ни­ки новей­ше­го вре­ме­ни ина­че рас­став­ля­ют акцен­ты в клас­си­че­ских сюже­тах, рас­ши­ря­ют гра­ни­цы – как в мето­дах, так и в спо­со­бах интер­пре­та­ции. Они гото­вы раз­бить все извест­ные сте­рео­ти­пы и пре­вра­тить испол­не­ние клас­си­че­ских про­из­ве­де­ний в перформанс.

Сре­ди пред­став­лен­ных работ: граф­фи­ти и видео­арт Дани­и­ла Пиви к бале­ту «Щел­кун­чик», спе­ци­аль­но выра­щен­ные кри­стал­лы и корал­лы Ана­ста­си­и­Ми­ло­вой к опе­ре «Унди­на», кол­ла­жи Ана­ста­сии Пло­хих к опе­ре «Чаро­дей­ка», гип­со­вые скульп­ту­ры Алё­ны Грек к опе­ре «Мазе­па» и Ири­ны Брин­кус к увер­тю­ре-фан­та­зии «Гам­лет». Соби­ра­тель­ный мно­го­гран­ный «Образ ком­по­зи­то­ра» создан Вали­дой Каж­ла­е­вой. Наи­бо­лее про­во­ка­ци­он­ная рабо­та Ири­ны Брин­кус – ими­та­ция люст­ры из мяса и бисе­ра, посвя­щен­ная Сто­лет­ней войне и жерт­ве Жан­ны д’Арк (опе­ра Пет­ра Чай­ков­ско­го «Орле­ан­ская дева»).

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