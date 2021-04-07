Выставка «Чайковский–XIX–XXI: Традиция vs Эксперимент» открывается в Музее П.И. Чайковского в Москве

16 апреля 2021 года в Музее П. И. Чайковского в Москве откроется выставка «Чайковский–XIX–XXI: Традиция vs Эксперимент» – совместный проект Российского национального музея музыки и Российского института театрального искусства –ГИТИС, объединяющий водном выставочном пространстве работы сценографов разных поколений: признанных мастеров прошлого и художников-современников – выпускников и студентов ГИТИСа.
Новая выставка в Музее П.И. Чайковского в Москве даёт возможность увидеть и сравнить стилистику языка художников в рамках традиции и творческого эксперимента. Традиционные образцы классической сценографии отражены в эскизах декораций крупнейшего мастера русского искусства первой четверти ХХ столетия: Александра Бенуа, основой творческих поисков которого был ретроспективизм («Пиковая дама»), а также в работах Петра Степанова, Виктора Симова и Бориса Матрунина, воспроизводивших реалистические костюмы и декорации («Евгений Онегин»).
Также в русле традиционного формата явились творческие решения выпускников ГИТИСа 1990‑х–2010‑х годов: Светланы Архиповой, Мары Уваровой, Марии Кривцовой, Янины Куштевской, Геннадия Скоморохова, Ютты Роттэ, Анны Ходорович, Анастасии Чернышовой. Их эскизы костюмов и декораций посвящены операм «Евгений Онегин» и«Пиковая дама», балетам «Щелкунчик» и «Спящая красавица». Сегодня авторы с успехом претворяют новые формы «параллельной реальности» в театрах Москвы и Петербурга, Казани, Кинешмы, Смоленска, Омска и других городов России.
Искусство новейшего времени представлено экспериментальными инсталляциями, подготовленными студентами IV курса факультета сценографии ГИТИСа, мастерской Станислава Морозова. Художники новейшего времени иначе расставляют акценты в классических сюжетах, расширяют границы – как в методах, так и в способах интерпретации. Они готовы разбить все известные стереотипы и превратить исполнение классических произведений в перформанс.
Среди представленных работ: граффити и видеоарт Даниила Пиви к балету «Щелкунчик», специально выращенные кристаллы и кораллы АнастасииМиловой к опере «Ундина», коллажи Анастасии Плохих к опере «Чародейка», гипсовые скульптуры Алёны Грек к опере «Мазепа» и Ирины Бринкус к увертюре-фантазии «Гамлет». Собирательный многогранный «Образ композитора» создан Валидой Кажлаевой. Наиболее провокационная работа Ирины Бринкус – имитация люстры из мяса и бисера, посвященная Столетней войне и жертве Жанны д’Арк (опера Петра Чайковского «Орлеанская дева»).Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.