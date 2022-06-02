Выставка «Не Дыши… Дыши» современного художника-реалиста Dzhemal открылась в библиотеке на Аргуновской улице

В минувшие выходные в рамках проекта «Библионочь 2022» состоялась открытие авторской выставки современного художника-реалиста Dzhemal (Джемала Ахмедова).

В выставке «Не Дыши… Дыши» он размышляет на тему взаимоотношений человека и окружающей среды — как он влияет на нее и меняет. В работах нашли отражение как любимые места так и совсем заброшенные объекты.

Dzhemal — художник-реалист, участник московских, региональных и международных художественных выставок. Работы находятся в частных собраниях России, Европы.

Куратором выставки выступил Сергей Лепский.

В библиотеке на Аргуновской улице представлены его пейзажи в технике классической многослойной акварели и графика в авторской технике из масляной пастели и карандаша.

Эта техника позволяет художнику добиваться широкого разнообразия изобразительных эффектов, бесконечной нюансировки оттенков и контрастов цвета. Тонкие цветовые гармонии, взаимопроникновение и сплавление пастельных или, наоборот, ярких, насыщенных тонов наполняют произведения удивительным чувством жизни.

Пейзажи Dzhemal — это диалог с природой. Погружаясь в мир негромких красочных переливов и изысканной грации силуэтов, художник старается уловить внутреннее состояние природы.

На открытии он лично представил каждую свою работу, ответил на вопросы гостей и подарил им авторские эскизы и открытки.

— Почему «Не Дыши… Дыши»?

— То чем мы дышим — зависит здоровье организма. Чистый воздух или токсичный — так и чувствует себя наш организм – прокомментировал Джемал Ахмедов — Что нас окружает в природе, то мы и есть. Все мои работы это или места где я бывал, или мои мысли — все то с чем я переживал и жил последнее время.

Выставка продлится до 1 августа 2022 года.

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