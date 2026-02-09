Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойLIFESTYLE«Меня трясёт. Руки потеют»: Дмитрий Соловьёв рассказал, как сделал предложение Дине Авериной

«Меня трясёт. Руки потеют»: Дмитрий Соловьёв рассказал, как сделал предложение Дине Авериной

By T1
254
Дмитрий Соловьёв, Дина Аверина, Анфиса Чехова
Дмитрий Соловьёв, Дина Аверина, Анфиса Чехова. Фото: пресс-служба ТВ-3

Воскресное утро телеканал ТВ-3 начал с ароматной выпечки и романтических историй в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение». Это программа, в которой звёздные гости делятся личными историями и готовят значимые для них блюда.

Гостями нового выпуска стали олимпийский чемпион, фигурист Дмитрий Соловьёв и 18-кратная чемпионка мира, гимнастка Дина Аверина. Они испекли ватрушки по рецепту бабушки Дины.

Спортсмены рассказали ведущей Анфисе Чеховой о том, как познакомились на проекте по фигурному катанию и как зарождались их чувства. «Захотелось чем-то поделиться — тем, что происходит в жизни», — так пара описала момент, когда каждый поняли, что влюблены.

Более того, как признался Дмитрий, Дина — его первая настоящая любовь: «Я как тот особенный мальчик из фильма, который спрашивал у своей сестры, что с ним происходит. В свои 35 лет я понял, что влюбился. До этого я никогда не испытывал этого чувства. Мне хотелось с утра быстрее проснуться и пойти на тренировку».

А уже скоро Дмитрий решился сделать Дине предложение. «14 февраля. Ужин. Меня трясёт. Руки потеют. Но когда упала вилка, я сразу понял, что это знак», — рассказал фигурист.

«Я это заметила. Смотрю, а он всё время держится за сердце, потом руку в кармане долго держал. Он весь мокрый, есть не мог — сразу было понятно, что с ним что-то не так», — рассказала свою версию событий Дина Аверина.

Предыдущая статья
Владимир Иванов, Кирилл Крок, Максим Обрезков на премьере киноверсии спектакля «Мёртвые души»
Следующая статья
Российский финтех, цифровые двойники территорий, «умное» производство

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru