«Меня трясёт. Руки потеют»: Дмитрий Соловьёв рассказал, как сделал предложение Дине Авериной

Воскресное утро телеканал ТВ-3 начал с ароматной выпечки и романтических историй в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение». Это программа, в которой звёздные гости делятся личными историями и готовят значимые для них блюда.

Гостями нового выпуска стали олимпийский чемпион, фигурист Дмитрий Соловьёв и 18-кратная чемпионка мира, гимнастка Дина Аверина. Они испекли ватрушки по рецепту бабушки Дины.

Спортсмены рассказали ведущей Анфисе Чеховой о том, как познакомились на проекте по фигурному катанию и как зарождались их чувства. «Захотелось чем-то поделиться — тем, что происходит в жизни», — так пара описала момент, когда каждый поняли, что влюблены.

Более того, как признался Дмитрий, Дина — его первая настоящая любовь: «Я как тот особенный мальчик из фильма, который спрашивал у своей сестры, что с ним происходит. В свои 35 лет я понял, что влюбился. До этого я никогда не испытывал этого чувства. Мне хотелось с утра быстрее проснуться и пойти на тренировку».

А уже скоро Дмитрий решился сделать Дине предложение. «14 февраля. Ужин. Меня трясёт. Руки потеют. Но когда упала вилка, я сразу понял, что это знак», — рассказал фигурист.

«Я это заметила. Смотрю, а он всё время держится за сердце, потом руку в кармане долго держал. Он весь мокрый, есть не мог — сразу было понятно, что с ним что-то не так», — рассказала свою версию событий Дина Аверина.