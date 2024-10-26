Музей Мирового океана передал карту маршрутов НИС «Витязь» экипажу кругосветной экспедиции «Клуба 5 Океанов»

В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящей второй кругосветной экспедиции «Клуба 5 Океанов». Генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк рассказал о вкладе «Клуба 5 Океанов» в создание новых экспозиций и выставок, посвященных исследованию и природе Мирового океана. В ходе конференции он также объявил о расширении сотрудничества с Клубом в рамках второй кругосветной экспедиции.

В ходе экспедиции будет продолжен сбор и описание геологических образцов для пополнения фондов музея. В дополнение к этому, особое внимание будет уделено этнографии: в коллекцию войдут предметы культуры и быта народов мира, собранные в путешествии.

Музей Мирового океана передал Клубу карту маршрутов 65 экспедиций легендарного научно-исследовательского судна «Витязь», часть из которых планирует пройти экипаж в предстоящей кругосветке. Съемки, которые планируется провести в ходе экспедиции, позволят привлечь внимание к вопросам к сохранению экосистем океанов и распространению знаний о них.

Напомним, что вторая кругосветная экспедиция «Клуба 5 Океанов» стартует 24 ноября 2024 года. Помимо научной деятельности команда Клуба нацелена на реализацию социальной миссии – сделать яхтинг доступным для всех. На первом этапе экспедиции к экипажу присоединятся амбассадоры Фонда «Жизнь в Движении» с ампутацией конечностей: Павел Трофимов (ампутация рук) и член паралимпийской сборной России Филипп Шеббо (протез бедра). «Клуб 5 Океанов» стремится показать, что путешествия под парусом – это не только спорт и отдых, но и пример научного добровольчества, социальной интеграции и вклад в мирные и дружественные отношения между народами.

«Наше сотрудничество с «Клубом 5 Океанов» проверено морем. Команда экспедиции уже пополнила геологическую коллекцию музея. И, конечно, из предстоящей экспедиции мы ждём новые экспонаты, в том числе этнографические, которые дополнят экспозиции музея, — отметил Денис Миронюк. – Наш музей начался с научно-исследовательского судна «Витязь». Более легендарного корабля науки, пожалуй, в мире нет. «Витязь» был послом мира и дружбы. Задачи «Клуб 5 Океанов» ставит аналогичные. Уверен, что обратно получим карту с множеством отметок совпадения маршрутов», – подчеркнул Денис Алексеевич.