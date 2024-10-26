РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМоскваМузей Мирового океана передал карту маршрутов НИС «Витязь» экипажу кругосветной экспедиции «Клуба...

Музей Мирового океана передал карту маршрутов НИС «Витязь» экипажу кругосветной экспедиции «Клуба 5 Океанов»

editor
By editor
46
клуб 5 океанов

В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящей второй кругосветной экспедиции «Клуба 5 Океанов». Генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк рассказал о вкладе «Клуба 5 Океанов» в создание новых экспозиций и выставок, посвященных исследованию и природе Мирового океана. В ходе конференции он также объявил о расширении сотрудничества с Клубом в рамках второй кругосветной экспедиции.

В ходе экспедиции будет продолжен сбор и описание геологических образцов для пополнения фондов музея. В дополнение к этому, особое внимание будет уделено этнографии: в коллекцию войдут предметы культуры и быта народов мира, собранные в путешествии.
Музей Мирового океана передал Клубу карту маршрутов 65 экспедиций легендарного научно-исследовательского судна «Витязь», часть из которых планирует пройти экипаж в предстоящей кругосветке. Съемки, которые планируется провести в ходе экспедиции, позволят привлечь внимание к вопросам к сохранению экосистем океанов и распространению знаний о них.

Напомним, что вторая кругосветная экспедиция «Клуба 5 Океанов» стартует 24 ноября 2024 года. Помимо научной деятельности команда Клуба нацелена на реализацию социальной миссии – сделать яхтинг доступным для всех. На первом этапе экспедиции к экипажу присоединятся амбассадоры Фонда «Жизнь в Движении» с ампутацией конечностей: Павел Трофимов (ампутация рук) и член паралимпийской сборной России Филипп Шеббо (протез бедра). «Клуб 5 Океанов» стремится показать, что путешествия под парусом – это не только спорт и отдых, но и пример научного добровольчества, социальной интеграции и вклад в мирные и дружественные отношения между народами.

«Наше сотрудничество с «Клубом 5 Океанов» проверено морем. Команда экспедиции уже пополнила геологическую коллекцию музея. И, конечно, из предстоящей экспедиции мы ждём новые экспонаты, в том числе этнографические, которые дополнят экспозиции музея, — отметил Денис Миронюк. – Наш музей начался с научно-исследовательского судна «Витязь». Более легендарного корабля науки, пожалуй, в мире нет. «Витязь» был послом мира и дружбы. Задачи «Клуб 5 Океанов» ставит аналогичные. Уверен, что обратно получим карту с множеством отметок совпадения маршрутов», – подчеркнул Денис Алексеевич.

Предыдущая статья
Путешествие через время и архитектуру
Следующая статья
Состоялась встреча экспертов на тему «Человекоцентричность в архитектуре и урбанистике Москвы»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru