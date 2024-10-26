«РБК Стиль» представил гостям Preview два новых проекта на ярмарке Cosmoscow-2024

Издание «РБК Стиль» представило собственный стенд с групповой выставкой современных художников, произведения которых становились обложками печатных номеров «РБК Стиль» на протяжении нескольких лет. Куратором стенда и проекта выступила шеф-редактор «РБК Стиль» — Анастасия Каменская. Сокураторами проекта стали также Алексей Масляев, куратор фонда ярмарки Cosmoscow, и команда newnow.

Гостями стенда на Preview ярмарки стали Эвелина Хромченко, Светлана Захарова, Ксения Шипилова, Анастасия Полетаева, Мария Червоткина, Алина Сапрыкина, Пьер Броше, Александра Лекомцева, Наиля Аллахвердиева, Елизавета Лихачева, Евгения Милова, Анзор Канкулов, Александр Сирадекиан, Екатерина Минкевич, Александра Маниович, Риад Маммадов, Филипп Лобачев, Полина Фаворская, Анна Крамар, Сона Симонян и другие

Состав выставки отразил подход издания, основанный на работе с представителями разных поколений, школ и направлений. Артем Филатов, Павел Пепперштейн, Никита Лукьянов, Устина Яковлева, Миша Никатин, Яков Хомич, Варя Павлова, Дмитрий Кавка, МишМаш, Дарья Емельянова, Оксана Горяева, Кирилл Доешвили, Эрик Булатов, Лев Повзнер, Александра Гарт, Лиза Бобкова — художники, произведения которых можно увидеть в экспозиции (стенд П-14). На Preview гости первыми увидели октябрьский номер, посвященный теме диалога и его хрупкости. Автором обложки стала Лиза Бобкова, создавшая работу «Звук смеющегося зрительного зала».

Второй проект «РБК Стиль» — инсталляция «На что вы смотрите? А что вы видите?» — расположился на внешней стороне стенда и продолжил линию размышлений проекта «РБК Визионеры», предлагая задуматься о том, что все мы можем смотреть на одно и то же, но каждый при этом увидит что-то свое. Стенд воплощен совместно с командой newnow.

«Каждая новая обложка погружает в мир образов и метафор своего автора. Это всегда путешествие, очень разное, но неизменно дающее возможность посмотреть и на себя самого, и на все окружающее через новую призму. Экспозиция представит эти авторские взгляды в новом контексте: они позволят из сегодняшнего дня увидеть себя и друг друга в ретроспективе нескольких лет», – говорит куратор проекта, шеф-редактор «РБК Стиль» Анастасия Каменская.

Фото — Николай КАЗЕЕВ