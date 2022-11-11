Музей Москвы и Газпромбанк запускают цикл экскурсий по городу «Архитектура финансов»

Изучать историю Москвы с разных сторон — одна из главных задач Музея Москвы, который постоянно находится в поиске оригинальных точек зрения на городское наследие. «Архитектура финансов» — новый музейный проект, разработанный в рамках сотрудничества с Газпромбанком. Прогулки по городу будут посвящены архитектурному и культурному наследию столицы, созданному при участии купцов, банкиров и предпринимателей прошлых эпох. На первой встрече 13 ноября участники познакомятся с финансовой историей Кузнецкого моста и близлежащих улиц.

Кузнецкий мост стал главной торговой улицей в конце XVIII столетия: женщины приобретали здесь шляпки и платья по последней французской моде, мужчины назначали деловые встречи в ресторанах неподалеку. Именно здесь появлялись новые типы коммерческих предприятий, которые предлагали клиентам услуги и товары самого высокого уровня. На Кузнецком мосту рождались и новые форматы торговли — совсем рядом построили Петровский пассаж и знаменитый пассаж «Мюр и Мерилиз» (ныне — ЦУМ). В 1881 году именно в этом районе компания Александра Белла открыла первую московскую телефонную станцию. Однако никакая коммерческая деятельность невозможна без банков и других финансовых институций, подробный рассказ о которых и станет основой экскурсии.

Газпромбанк стал официальным партнером Музея Москвы в сентябре 2022 года. Договор о сотрудничестве между банком и музеем заключен сроком на один год. Совместно с Газпромбанком музей впервые представит большое исследование банковской Москвы, а также в пространстве обновленной постоянной экспозиции появится специальный блок, посвященный банковскому делу на рубеже XIX-XX веков.

Подробности на сайте Музея Москвы.

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