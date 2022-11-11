В Государственном музее А.С. Пушкина открывается выставка «Приметы милой старины»

«Приметы милой старины» – такое название носит выставка, открывшаяся в залах Государственного музея А.С. Пушкина. На ней представлены предметы быта давно ушедшей эпохи, которые кажутся нам сейчас восхитительно бесполезными. Среди них – курильница, сонетка, веер, мушечница, портбукет, карне-де-баль, конторка, ломберный стол… Еще пару столетий назад назначение этих вещей было очевидно для всех. В XVIII веке все понимали язык мушек и веера, с помощью которых дама могла признаться кавалеру в любви или проявить свою суровость. А в XIX столетии по составу публики, прогуливающейся по Невскому проспекту, можно было точно определить время дня. Все эти особенности быта, отделенного от нас двумя веками, – это чужой язык, который требует расшифровки.

В данном выставочном проекте предметы декоративно-прикладного искусства того времени не являются деталями интерьера и не используются для иллюстрации сюжетов литературных произведений. Они – в центре внимания. Они – главные герои выставки. Каждый из них имеет свою историю создания и бытования, свою функциональную и эстетическую ценность.

Табакерка с женским портретом на крышке. Папье-маше, темпера Россия, 1820-1830-е гг.

Экспозиция охватывает самые разнообразные сферы русской дворянской жизни и культуры XVIII–XIX веков. Она состоит из нескольких разделов, каждый из которых связан с определенным аспектом жизни человека. Такая структура выставки позволяет ответить на вопрос: почему те или иные вещи выходили из употребления? Был ли тому причиной научно-технический прогресс или упрощение правил этикета?

Веер plié «Прелести сельской жизни». На обороте изображены две пастушки 1860-е

Первый зал выставки составили экспонаты, связанные с частной жизнью дворянина той эпохи: убранством его дома и различными формами проведения досуга. Здесь можно видеть осветительные приборы – канделябры, жирандоли и подсвечники; щипцы для снятия нагара со свечи и колокольчики для вызова слуг. Предметы мебели разных стилей отражают господствующие в обществе модные тенденции. Стол-сороконожка с роскошным сюрту де табль напоминает о великолепных обедах русской знати. Трубки с длинными чубуками и респектабельные мужские аксессуары к ним – о послеобеденном ритуале курения в кабинете хозяина дома. Столики для рукоделия, швейки и игольники – о модном увлечении молодых дворянок, которому они специально обучались и дома, и во всех учебных заведениях: в Смольном и Екатерининском институтах или же в частных пансионах.

Грелка на чайник. Россия

Последняя треть XIX в.Второй, центральный зал выставки посвящен «ветреной», «легкокрылой» и «самовластной» моде, проявляющейся и в архитектуре, и в убранстве интерьера, и, конечно же, – в костюме. В течение дня светский человек вынужден был несколько раз переодеваться: правила хорошего тона требовали определенного типа одежды для разных этикетных ситуаций. Сюртук, вполне уместный для утренней прогулки, был неприемлем для обеда или вечерних визитов, а в тюрбане или берете дама не могла появиться в первой половине дня – они предназначались для бала или театра. Среди экспонатов этого раздела выставки – предметы мебели, связанные с «переодеванием»: зеркала, туалетные столики и т.п. Украшением зала служат женские платья, воссозданные по модным картинкам первой трети XIX века, и изящные аксессуары к ним: веера, сумочки и кошельки, вышитые бисером.

Карне де бал (книжка для записи партнеров на балу) в виде веера на 7 пластинах с футляром для карандаша. Западная Европа. Середина XIX в.

Третий зал экспозиции знакомит посетителей выставки со светской, публичной жизнью пушкинских современников. Его главные темы – это бал и театр, посещение которых было одновременно и удовольствием, и общественной обязанностью; это путешествия с их своеобразным дорожным бытом; это карточная игра, бывшая «одной из непреложных и неизбежных стихий русской жизни». Среди экспонатов этого зала – веера и театральные опахала, портбукеты и бальные туфельки, трубки-одноглядки и лорнеты, дорожные шкатулки и несессеры, ломберные столы и всевозможные атрибуты карточной игры. Завершают экспозицию материалы, посвященные эпистолярной и альбомной культуре, неразрывно связанной с дворянской повседневностью XVIII – первой половины XIX веков.

Выставка позволяет погрузиться в мир русского дворянства и увидеть людей той далекой эпохи в домашней обстановке, в театральной ложе и бальной зале; в дорожном экипаже и за карточным столом.

Минимализм художественно-образного решения пространства помогает оттенить «возраст» этих вещей, подчеркнуть их инородность в современной действительности и, возможно, отыскать их аналоги в жизни человека XXI столетия.

Художественный проект и реализация – Творческая мастерская заслуженного художника России А.Н. Конова «МузейМедиа».

Выставка работает с 18 ноября по 14 мая 2023 года.

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