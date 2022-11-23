Олег Долин представит спектакль «Комедия двенадцатой ночи» на сцене Театра на Бронной

Премьера спектакля состоится уже на этой неделе – 27 и 28 ноября!

Режиссер Олег Долин, знакомый зрителям Театра на Бронной по работе над комедией дель арте «Женщина-змея», выпускает новый спектакль и обращается к нетленной английской классике — в основу его новой постановки легла пьеса Шекспира «Двенадцатая ночь».

«Есть такой дар, такая способность, которая по привычке принимается нами как данность. Как что-то само собой разумеющееся… На самом деле, подлинное и до сих пор не разгаданное ни наукой, ни медициной чудо посылается непонятно за какие заслуги и по каким причинам. Именно это и наделяет человека тайным знанием. Речь о способности влюбляться. Как устроена любовь? Из чего она состоит? Это мы и исследуем в спектакле "Комедия двенадцатой ночи". Кажется, в наше время, когда мы так измучены и разобщены, есть только один шанс спастись: влюбиться», – рассказывает режиссер Олег Долин.

В спектакле заняты: Сергей Епишев, Диана Огай, Владимира Петрик, Александра Бортич, Сергей Кизас и другие.

«Мы с Олегом однокурсники и, не побоюсь этого слова, друзья. Для меня, с одной стороны, было неожиданно, а с другой — ожидаемо, что он поступил на режиссерский факультет. С тех пор, как он завершил обучение, мы хотели поработать вместе, была у нас такая заветная мечта. Долго этого не получалось сделать, но вот, наконец, мы встретились в работе. Когда друзья вступают в отношения "режиссер-актер" — это всегда сложно, но я рад, что это произошло. Работать с Олегом одно удовольствие. Надеюсь, результат нас всех убедит, что желание сотрудничества было неслучайным», – исполнитель одной из главных ролей Сергей Епишев.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.