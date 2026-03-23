Музей Победы сохранит реликвии фронтовика

В Музей Победы на вечное хранение переданы материалы участника Великой Отечественной войны. Реликвии фронтовика пожертвовала музею на Поклонной горе его дочь — москвичка Наталия Вукалович.

«Я передаю документы отца — Роберта Иосифовича Блоха, его награды и фотографии. Это важные вещи, и они должны быть в таком важном месте – в Музее Победы. Наш долг сохранять историю и рассказывать ее потомкам», – подчеркнула Наталия Робертовна.

Роберт Иосифович Блох был призван в ряды Красной Армии в 1939 году, когда ему было 23 года. Он проходил службу в Сталинграде, там же и встретил Великую Отечественную войну. От Сталинграда и начался его фронтовой путь. Рядовой роты связи Блох прошел с боями всю войну, освобождал Смоленск, Вильнюс, Кенигсберг и другие города. В годы войны проявил себя как отважный и грамотный воин. За мужество и героизм он был удостоен медали «За отвагу», орденов Отечественной войны I и II степеней, ордена Красной Звезды и других наград.

«После операции в Восточной Пруссии войска были переброшены на Дальний Восток для борьбы с милитаристской Японией. Он проявил себя и там. В боях был серьезно ранен. Был в госпитале до 1946 года и затем уже отправился домой. Он был призван из Ленинграда, туда и вернулся инвалидом. Ранение было тяжелым, он страдал от него всю жизнь», — рассказала дочь фронтовика.

После войны Роберт Иосифович окончил финансово-экономический техникум и работал в Ленинграде. А в 1951 году переехал в Москву и до конца жизни работал на руководящих должностях в Министерстве пищевой промышленности СССР.

«В течение долгих лет эти раритеты бережно хранились близкими героя, а теперь их смогут увидеть тысячи посетителей нашего музея. Переданные предметы будут использоваться при создании выставок, в том числе в рамках проекта «Семейные реликвии», — отметили в Музее Победы.