«В поисках Андрея Рублёва»: в Москве состоялся паблик-ток по фильму и презентация книги

Онлайн-кинотеатр START совместно с онлайн медиа издательством «Перспèктум», Российской государственной библиотекой, а также Школой событийного продюсирования Алексея Бокова, провели дискуссию о том, как взаимодействуют и переходят друг в друга кино и книги — от экрана к тексту, и обратно. Поводом для встречи стал выход книги о документальном проекте START «В поисках Андрея Рублёва», созданный BOKOVFACTORY при поддержке АНО «ИРИ». Приобрести книгу можно на сайте издательства «Перспèктум», а также в офлайн-магазинах «Фаланстер», «Либрорум», «Пиотровский», и ТДК «Москва».

Спикерами паблик-тока выступили Софико Шеварднадзе, журналист и продюсер проекта «В поисках Андрея Рублёва», Алина Гасумянова, директор издательства «Перспèктум» и культурный предприниматель, отец Симеон (Томачинский), директор культурно-просветительского центра «Киновия», Олег Рыжков, заместитель генерального директора Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника по научной работе. Также удаленно к встрече присоединился специальный корреспондент ИД КоммерсантЪ, главный редактор литературного журнала «Русский Пионер» Андрей Колесников. Модератором дискуссии выступил Алексей Боков, автор и продюсер документального проекта «В поисках Андрея Рублёва».

Участники обсудили, существует ли сегодня новый запрос на осмысленный разговор о культуре и истории. Отдельное внимание было уделено трансформации медиаязыков: как меняется сама история, когда она переходит из кино в текст, и может ли такой переход стать мостом между онлайн-потреблением контента и офлайн-опытом — чтением, встречами и обсуждениями.

Софико Шеварднадзе, журналист и продюсер проекта «В поисках Андрея Рублёва»:

«Сегодня людям всё больше нужен честный и глубокий разговор. Мир сильно меняется — из-за технологий, пандемии и других процессов — и в этом потоке искусство становится опорой. Оно помогает почувствовать себя цельным и не потерять связь с собой, поэтому сейчас оно особенно важно».

В центре дискуссии также оказался вопрос о современной роли книги. Спикеры говорили о том, что сегодня книга всё чаще становится не только носителем текста, но и культурным событием, вокруг которого формируется целая экосистема — от презентаций до публичных программ. Издательские практики, таким образом, всё больше пересекаются с продюсерскими, а сами издания становятся частью более широкого культурного процесса.

Алина Гасумянова, директор издательства «Перспèктум» и культурный предприниматель:

«Сегодня наряду с процессом экранизации, идет процесс “новеллизации” контента — когда история выходит за пределы одной формы и становится многослойным опытом для зрителя и читателя. Поэтому издательство сегодня не может быть просто “фабрикой текста”. Издатель сегодня это всегда немного продюсер, событийный маркетолог, который прокладывает читателю яркий маршрут в мир темы и героя. Отсюда появляется всё больше книжных клубов, сообществ по интересам, презентаций и встреч. Всё это нужно для того, чтобы у человека возник глубокий эмоциональный опыт, который не всегда возможно получить через экран».

Особый акцент был сделан на интересе к духовному искусству и наследию: участники обсуждали, что именно привлекает современную аудиторию в фигуре Андрея Рублёва — исторический контекст, поиски идентичности или стремление к духовному опыту. В этом контексте поднимался вопрос о том, способен ли современный медиаязык — кино, цифровые платформы, публичные дискуссии — стать инструментом нового прочтения традиции.

Отец Симеон (Томачинский), директор культурно-просветительского центра «Киновия»:

«Феномен Андрея Рублёва — это не только история или художественный образ, это опыт соприкосновения с глубинным смыслом культуры и веры. И фильм, и книга дают возможность пройти к нему разными путями — через образ, слово, — и в каждом из них по-своему раскрывается это чувство любви и внутреннего света. Искусство в этом смысле становится первой ступенью к чему-то большему — к переживанию божественного».

Во время встречи также состоялось торжественное вручение книги о документальном проекте «В поисках Андрея Рублёва» заместителю генерального директора Российской государственной библиотеки Щеголькову Тимофей Ивановичу. Книга передана в Фонд РГБ.

Документальный проект «В поисках Андрея Рублёва» — исследует удивительный жизненный и творческий путь великого художника, а также духовный феномен, который стоит за русскими иконами. Проект получил высокую оценку от профессиональных документалистов на фестивале сериалов «Пилот» в Иваново и получил награду на фестивале Original + DOC в номинации «Оригинальная история». Также проект номинирован на национальную кинематографическую премию «Ника» в номинации «Лучший неигровой фильм», премия АПКиТ в номинации «Лучший документальный сериал», а также на премию «Интернет-контента» от ИРИ в номинации «Документальный проект».