Зрительский показ финала «Детей перемен» объединил поклонников и создателей

В день выхода заключительной серии второго сезона семейной саги «Дети перемен» онлайн-кинотеатр START собрал создателей и актеров проекта, а также армию поклонников сериала в «Синема Парк Мосфильм», чтобы посмотреть финал на большом экране и обсудить события сезона.

Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Кузьма Котрелев, Алина Дулова, Константин Плотников, Валентин Анциферов, Глафира Глазунова пообщались с поклонниками сериала вместе с режиссерами и авторами сценария Сергеем Тарамаевом и Любовью Львовой, а также генеральным продюсером проекта Ириной Сосновой и креативным продюсером Евгением Айвазяном.

«”Дети перемен” стали для нас не просто сериалом, а настоящей жизнью. И большая радость разделить финал этого большого проекта с людьми, которые его по-настоящему полюбили, посмотрели и первый, и второй сезон, и присоединились к нам в этот очень трепетный для всей команды момент. Мы всем очень признательны, но больше всего лично я благодарна двум настоящим гангстерам и панкам нашей индустрии — Любе и Сереже», — сказала со сцены Ирина Сосновая, генеральный продюсер сериала «Дети перемен».

«Сейчас можем признаться, что изначального плана писать второй сезон не было. Однако, в финале первого сезона мы заложили некий мостик, который позволял это сделать. У персонажей есть своя жизнь, которая, наверное, не позволила завершить нам историю тогда. Поэтому работа над вторым сезоном шла настолько легко, как будто истории рождались сами», — говорят создатели Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

Актеры сериала не ограничились формальным регламентом автограф-сессии и остались с поклонниками до последнего — встреча продолжалась почти до полуночи, превратившись в теплое и трогательное общение, где каждый смог обняться и сфотографироваться с кумирами и, конечно, получить автограф.

Действие второго сезона нашумевшей криминальной драмы START и Wink разворачивается на фоне противоречивых 90-х, трагичным образом разрушивших большую семью Флоры (Виктория Исакова): Руслан (Хетаг Хинчагов) отдаляется, Петр (Слава Копейкин) ненавидит мать, и только Юра (Макар Хлебников) не оставляет попыток воссоединить и помирить родных. Сможет ли мать простить сына, а сын — мать? Или жажда мести возьмет верх? Ответы на все эти вопросы дала восьмая серия.

Показы финальной серии на большом экране также прошли в Санкт-Петербурге, Сочи, Набережных Челнах, Волгограде, Вологде, Белгороде, Воронеже, Нижнем Новгороде, Ставрополе, Туле, Краснодаре, Коврове, Рязани и Сыктывкаре.