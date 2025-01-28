РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Мир музыки

«Пересадка в Стамбуле»: автор «Колымы» готовит инновационный альбом

WWNEWS

РОСКИНО организовало показы российских фильмов на Калькуттском международном фестивале детского кино​​​​​

Москва

«У края бездны»: в Москве состоялась премьера документальной киноленты об СВО

Москва

Евгения Лясникова в Третьяковской галерее открыла двери в мир эстетического восприятия

Регионы России

В городах России прошли первые показы северной сказки «Агния»

Мир кино

Анимационный проект «Детская книга войны. Дневники 1941-1945» представили на Первой национальной платформе детско-юношеского контента «КИНОСФЕРУМ.РФ»

Мир кино

В Москве завершились съемки нового сезона медицинской драмы «Краснов. Новые серии»

Москва

Зураб Церетели представляет выставку Евгении Васильевой «Учитель» в Галерее искусств

Домой366INFO.RUМузей Победы стал лидером медиарейтинга российских музеев за 2024 год

Музей Победы стал лидером медиарейтинга российских музеев за 2024 год

editor
By editor
73
музей победы
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

По итогам 2024 года Музей Победы занял лидирующую позицию в медиарейтинге российских музеев (подготовлен компанией «Медиалогия»).

При формировании медиарейтинга учитывались показатели качественного присутствия культурной площадки в информационном поле: количество сообщений и их заметность в СМИ, влиятельность источников и др.

Добиться успеха помогли сразу несколько крупных массовых мероприятий. В их число вошли акции «Диктант Победы» и «Свеча Памяти», презентация мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, открытие выставки трофейного вооружения иностранных образцов в рамках проекта «Парк Победы. Главный патриотический» и др.

Наряду с Музеем Победы, в топ-3 рейтинга вошли Государственный Эрмитаж и Третьяковская галерея.

Предыдущая статья
Хранители традиций: знаменитый балет «Спартак» Большого театра отметил свой юбилей!
Следующая статья
Выставку «Наш! Путь на пользу» представили в музее-заповеднике «Коломенское»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru