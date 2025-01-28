Музей Победы стал лидером медиарейтинга российских музеев за 2024 год

По итогам 2024 года Музей Победы занял лидирующую позицию в медиарейтинге российских музеев (подготовлен компанией «Медиалогия»).

При формировании медиарейтинга учитывались показатели качественного присутствия культурной площадки в информационном поле: количество сообщений и их заметность в СМИ, влиятельность источников и др.

Добиться успеха помогли сразу несколько крупных массовых мероприятий. В их число вошли акции «Диктант Победы» и «Свеча Памяти», презентация мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, открытие выставки трофейного вооружения иностранных образцов в рамках проекта «Парк Победы. Главный патриотический» и др.

Наряду с Музеем Победы, в топ-3 рейтинга вошли Государственный Эрмитаж и Третьяковская галерея.