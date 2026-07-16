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Москва

Музей Победы запустил «Хвостатый флешмоб» в честь фронтовых собак

By: T1

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Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

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Музей Победы дал старт необычному проекту — всероссийскому онлайн-флешмобу «Хвостатый». До 15 августа каждый владелец собаки может показать своего четвероногого друга всей стране, а заодно попасть в программу юбилейного семейного фестиваля «День фронтовой собаки», который пройдёт 15 августа на Поклонной горе.

Зачем это нужно? Напомнить о подвиге служебных собак в годы Великой Отечественной. Тогда на фронтах работали более 60 тысяч специально обученных животных. Они были связистами, санитарами, разведчиками и даже диверсантами. Вывезли из-под обстрелов около 700 тысяч раненых, обнаружили миллионы взрывных устройств. Их «служба» редко попадала в сводки, но масштаб помощи впечатляет до сих пор.

Участие в акции максимально простое: сделайте совместное фото со своим питомцем, опубликуйте его во «ВКонтакте» с хэштегами #ХвостатыйФлешмоб и #МузейПобеды. И всё. Никаких сложных условий — только искренний кадр, который покажет связь человека и собаки. И это символично: наши домашние любимцы — наследники тех самых героических четвероногих, которые спасали жизни под пулями.

Лучшие работы, которые отберут кураторы музея, попадут в виртуальную галерею на официальных сайтах Музея Победы и Музея Г.О.Р.А. Их покажут в день открытия фестиваля 15 августа. Кроме того, каждый участник может запросить именной электронный сертификат — небольшое, но приятное подтверждение того, что вы стали частью масштабной доброй истории.

По сути, это флешмоб, который объединяет прошлое и настоящее: мы чтим подвиг фронтовых собак через наших сегодняшних питомцев. И главное — без лишней бюрократии, просто и душевно. Так что берите телефон, зовите своего хвостатого друга и присоединяйтесь.

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