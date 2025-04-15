Архитектурная мастерская ATRIUM представила проект Национального центра «Россия» в Москва-Сити

На месте «Экспоцентра» на Красной Пресне появится новый знаковый объект столицы — Национальный центр «Россия». Центр объединит 60 000 м² экспозиционных площадей, концертный зал на 3500 человек, медиацентр и молодёжный креативный кластер. Ключевой элемент проекта от мастерской ATRIUM – крытая событийная площадь с амфитеатром. В тёплое время года здесь будут проводиться различные общественные мероприятия, а зимой заработает каток. Проект станет одним из главных общественных пространств города – новой визитной карточкой как Москвы, так и всей России. Проект выполнен в бионическом стиле и отражает многоплановый визуальный образ страны. Форма здания ассоциируется с природными ландшафтами, а его силуэт напоминает летящий покров и бескрайние снежные просторы. Горизонтальные линии здания будет ярко контрастировать с вертикалями Москва-Сити, выделяясь своей природной пластичностью и динамикой. Лёгкий, динамичный, открытый и наполненный светом и воздухом — главные характерные черты проекта, бережно созданного архитекторами мастерской ATRIUM. «Мы стремились передать ощущение лёгкости, воздуха и света, создав архитектуру, которая не давит, а точно парит в пространстве», — отмечает Вера Бутко, основатель и главный архитектор ATRIUM.

Территорию Центра дополнит ландшафтный парк с зелеными аллеями, искусственными водоёмами и фонтанам – новое общественное пространство Москва-Сити для отдыха и прогулок, которого ему так не хватало. Ландшафтный дизайн будет также выполнен с учётом гармонии между природой и городом.

Декоративное решение несет в себе глубокий культурный код. Современная абстрактная орнаментация стен и потолков отсылает к традиционному кружеву – универсальному символу тепла и уюта в разных культурах, а белоснежная палитра усиливает ощущение чистоты, праздничности и торжественности пространства.

Центр станет точкой притяжения для культурных и деловых событий для самой разной аудитории, взаимодействуя с активной программой города. Акцентная деталь проекта – мультимедийный фасад, который способен адаптироваться под происходящие события: от государственной символики в дни национальных праздников до тематических арт-инсталляций во время культурных мероприятий. А его крытая площадь станет одним из самых масштабных и атмосферных общественных пространств столицы, где люди смогут удобно расположиться в амфитеатре, любоваться видами на Москва-реку и наблюдать за мероприятиями, проходящими на открытой сцене.

«Наша задача заключалась не только в создании компактного объема для размещения функций. Главное для нас было раскрыть здание городу, выстроить систему пространств: от подходов с Краснопресненской набережной и Сити через общественную площадь у входа – к многосветному внутреннему пространству», — отмечает Антон Надточий, основатель и главный архитектор ATRIUM.

Здание Национального центра «Россия» станет архитектурным символом Москвы и современной России. Проект от мастерской ATRIUM можно справедливо считать примером архитектуры будущего благодаря его футуристическому дизайну, передовому цифровому оснащению, многофункциональности и активной интеграции в городскую жизнь.

Строительство планируется завершить к 2029 году.

Архитектурная мастерская ATRIUM была основана в 1994 году Антоном Надточим и Верой Бутко. Компания получила общественное и профессиональное признание благодаря проектированию уникальных зданий и общественных пространств. Среди известных проектов мастерской: ЖК «Символ», Парк «Зелёная река», Реконструкция здания «Планеты КВН», Галерея и музей Ruarts, Парк будущих поколений (Якутск), Школа Quantum (Астана). Архитекторы мастерской активно участвует в куратораторской и просветительской деятельности, недавно выпустили две книги «ATRIUM Vocabulary. Словарь архитектуры» и «Архитектура развития. Методология проектирования современных школ».