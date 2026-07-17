Дипломы студентов Строгановки 2026 года лягут в основу проектов московских ЖК

Выпускники бакалавриата и магистратуры кафедры дизайна мебели Университета им. С.Г. Строганова представили 23 дипломных проекта, 18 из которых — предметные решения для жилого комплекса «МЫС» от MR. Девелопер видит коллаборацию с академией как мост между академической школой, свежим взглядом молодых дизайнеров и практическими задачами урбанистики. Лучшие работы войдут в концепции новых ЖК компании.

«Современный ЖК — это сложная экосистема сценариев, где дизайн влияет на качество жизни. Мы хотим, чтобы среда имела характер. В “МЫСЕ” студенты осмысливали пространство целиком — от логики маршрутов до эмоций жителей. Такой подход выводит их за рамки учебных задач и формирует облик города. Мы инвестируем в культуру дизайна, создавая лабораторию для работы над реальными вызовами», — прокомментировала Елена Резепина, директор по продукту MR.

Шезлонги, беседки и арт-объекты

Работы превзошли ожидания, и ряд проектов уже одобрены к внедрению в природном кластере «МЫС». Среди них:

Проект «Нега» Оксаны Староверовой — дизайнерский шезлонг и столик для бани.

Кресло-шезлонг «Лотос» Софии Овсянниковой.

Концепция «Тишь да гладь» Яны Гатауллиной.

Также в планах — амфитеатр, гранд-беседки, детские городки, качели, часы и кастомная складная мебель. Эти и другие решения появятся в пространствах ЖК и других проектах девелопера.

Жизнь у воды и в городе

Проекты бакалавриата фокусируются на повседневности будущих резидентов: спорт и восстановление, детские игры, подростковые встречи, гастрономия, отдых у воды, прогулки и приватные ритуалы. Молодые дизайнеры охватили все зоны — от лобби и ресторанов до событийных площадок и созерцательных уголков. В итоге архитектура, благоустройство и интерьеры сливаются в единый пользовательский опыт.

Инклюзия и идентичность

Магистерский блок из пяти научно-исследовательских проектов вышел за рамки утилитарности, затронув темы инклюзии, памяти и идентичности. Разработаны:

Модульные системы для общественных зон.

Мебель для ресторанов, бань и зон у воды.

Игровые объекты и МАФ для подростков.

Решения для беговых маршрутов, пикниковых зон и арт-объекты.

Еще пять магистерских работ лежат на стыке системного дизайна, культуры и гуманитарных задач: эксперименты с материалами, ручные текстильные техники, инклюзивная фурнитура для маломобильных групп и мебель для госучреждений.

Защита дипломов состоялась в усадьбе Демидова на Новой Басманной. Историческое соседство родов Строгановых и Демидовых, связанных с развитием промышленности и меценатства, задало символический тон диалогу о будущем российского предметного дизайна.

Фото: пресс-служба MR