Музей русского импрессионизма запускает программу онлайн-пожертвований на развитие музея

Сегодня благодаря частным инициативам создаются культурные пространства, формируются коллекции, организуются премии и гранты. Теперь каждый может почувствовать себя меценатом и поддержать музей на любую сумму на сайте. Полученные средства пойдут на подготовку новых выставок, мероприятий для детей и взрослых и издание книг.

За шесть лет Музей русского импрессионизма провел 22 выставки, в которых участвовали не только яркие произведения из федеральных и региональных музеев, но и полотна из частных коллекций, зачастую недоступные широкой публике. В разное время на проектах демонстрировались работы из ведущих зарубежных собраний: Галереи Альбертина, Музея Орсе и Центра Помпиду.

Каталоги выставок отмечены ведущими книжными и арт-премиями, среди которых премия The Art Newspaper Russia, «Жар-книга» и «Каталог года». В рамках издательской программы также опубликованы монографии о Юрии Анненкове и Юрии Пименове.

Каждый проект музея сопровождается обширной просветительской программой для разных категорий посетителей: детей и взрослых, с инвалидностью и без. Обязательной частью экспозиции становятся станции с тактильными макетами картин, ольфакторным сопровождением и дополнительными элементами, дающими представление о фактуре живописи.

В 2021 году Музей русского импрессионизма, Энциклопедия русского авангарда и Ельцин Центр собрали почти миллион рублей на реставрацию двусторонней картины «Композиция» Алексея Моргунова. Полотно в аварийном состоянии не выставлялось многие десятилетия. Благодаря кампании на краудфандинговой платформе Planeta.ru восстановленная работа и две тактильные копии были показаны на выставке «Авангард: на телеге в XXI век» в Москве, а теперь доступны посетителям Слободского краеведческого музея, в котором хранится произведение.

Оформить пожертвование и узнать подробности можно на странице онлайн-пожертвований по предложенной ссылке.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.