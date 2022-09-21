25 сентября Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина приглашает на премьеру театрализованной экскурсии «В гостях у князей Голицыных».

Если вы хотите не только узнать об истории, достопримечательностях и обитателях усадьбы Вяземы, но и увидеть сцены из прошлого, пообщаться с ожившими историческими личностями, приезжайте в музей-заповедник.

Вас встретят владельцы и гости усадьбы из XIX века. Они познакомят с дворцовыми тайнами и семейными преданиями. Посетителей ждет аудиенция у самой царицы Марии Григорьевны Годуновой. А влиятельная княгиня Наталья Петровна Голицына, прообраз старой графини из пушкинской «Пиковой дамы», даст совет, как преуспеть в жизни. И это далеко не все, что ждет гостей во время театрализованной экскурсии.

Начало в 13.00.

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