В Истре открылась стратегическая сессия «Единая модель продвижения музеев»

22 сентября в городском округе Истра открылась стратегическая сессия «Единая модель продвижения музеев», организатором которой выступает Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО». На сессии, которая будет работать в течение трех дней, и на которую приглашены руководители и сотрудники региональных музеев, речь пойдет о новых методах и современных подходах к продвижению музеев и музейных продуктов, привлечению посетителей.
Как выстроить работу музея таким образом, чтобы он стал современным «местом притяжения» для всех горожан, чтобы в нем было интересно посетителям любых возрастных категорий? Как использовать потенциал программы «Пушкинская карта»? Какие возможности музеям предоставляет технология NFT? На эти и другие вопросы будут даны ответы во время стратегической сессии.
Также участники обсудят, как сформировать эффективную маркетинговую модель продвижения музейного продукта, как грамотно выстроить отношения со своими потенциальными гостями и привлечь их в музей. Грамотное информационное сопровождение процесса подготовки и презентации музейного события, работа с органами власти и СМИ, ведение страниц в соцсетях – все это будет обсуждаться с 22 по 24 сентября.
В сессии примут участие представители Министерства культуры Российской Федерации, руководители профильных направлений федеральных музеев, эксперты.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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