В марте 2022 года Музей русского импрессионизма запускает творческий курс для взрослых «Архитектура. Теория + Практика». В ходе пяти занятий участники программы попробуют себя в роли профессиональных архитекторов: познакомятся с историей и основными понятиями этого вида искусства, узнают об именитых мастерах начала XX века и их творениях, а также исследуют устройство городов. Полученные знания будут применены на практике – учащиеся смогут воплотить свои идеи, создавая макеты и дизайн-разработки. Каждая встреча будет состоять из двух частей: лекции-дискуссии с архитектором Викторией Герасимовой и воркшопа.

В музее продолжает работу программа по архитектуре для детей от 8 лет «Конструктор». Как пещера превратилась в дворец? Какими в разные времена были храмы? Почему сегодня парки часто украшены скульптурами? Как устроен небоскреб? На все эти вопросы юные архитекторы найдут ответы.

«Ар-нуво, сецессион, югендстиль, либерти, модерн» (16+) – 12 марта в 16:30

Что происходило с архитектурой в начале XX века? Какие изменения ждали жилые дома и общественные пространства? И как этот опыт затем повлиял на всю историю? Ар-нуво – это декор ради декора или переосмысление архитектуры предыдущих веков? На лекции участники узнают, как зародился стиль, у которого в каждой стране было свое название, как развитие технологий повлияло на внешний вид городов, почему Эйфелева башня стала визитной карточкой Парижа, а также окажутся с мастерской испанского архитектора Антонио Гауди и спроектируют свое здание в стиле ар-нуво.

«Русский модерн» (16+) – 19 марта в 16:30

Мотивы исконно русского зодчества, старообрядчество, Всемирная выставка в Париже — все это повлияло на формирование русского модерна. На лекции участники узнают, чем и почему он отличается от европейского, кто такие Федор Шехтель и Илья Бондаренко. Используя полимерную глину и проволоку, архитекторы смогут разработать свой дизайн.

«Орнамент и преступление» (16+) – 26 марта в 16:30

Как орнамент стал преступлением в архитектуре? С чего началась история белого фасада? Участники проследят, как зарождался новый стиль, начало которому положили постройки австрийско-чешского архитектора Адольфа Лооса, обсудят его творчество и знаменитую статью «Орнамент и преступление». Создание макета дома со сложной планировкой и простым фасадом станет практической частью занятия.

«Органическая архитектура» (16+) – 2 апреля в 16:30

Что такое свободный план? И как построить дом на водопаде? Лекция посвящена основателю органической архитектуры – Френку Лойду Райту. Как ему удалось создать непрерывное пространство, которое соединяет в себе природу и искусство. На практике каждый выберет природный ландшафт и придумает свой дизайн органической постройки.

«Русский авангард» (16+) – 9 апреля в 16:30

Как искусство русского авангарда повлияло на будущих дизайнеров и архитекторов? Кто такой Эль Лисицкий? Что такое проуны и архитектоны? Как оформить выставку, спектакль или книгу, используя только геометрические формы? Участники окунутся в историю русского авангарда, познакомятся с работами Казимира Малевича, Константина Мельникова и других деятелей русского искусства начала XX века и создадут авангардные композиции, которые станут основой для здания, оформления интерьера или книги.

Ведущая Виктория Герасимова — архитектор. Работает в московском архитектурном бюро Core. Закончила бакалавриат по специальности архитектор в ARCHIP, Архитектурный Институт в Праге и Московский Художественно-Промышленный Институт по специальности арт-дизайн.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.