БУДАПЕШТ (ВЕНГРИЯ): Джастин Бибер станет хедлайнером фестиваля Sziget

Крупнейший фестиваль Европы и пятый по величине фестиваль в мире — Sziget, который пройдет в Будапеште с 10 по 15 августа 2022, объявил вторую волну лайнапа. В список хедлайнеров вошли канадский певец Джастин Бибер, британский диджей Кельвин Харрис и австралийская рок-группа Tame Impala.

Джастин Бибер приедет на Sziget в рамках своего мирового тура «Justice World Tour», который стартовал в феврале этого года в США. Бибер представит на фестивале новую концертную программу из своего шестого студийного альбома «Justice» с такими мировыми хитами, как «Anyone» и «Ghost», а также «Peaches».

На 6-дневном фестивале также выступят британские исполнители Энн-Мари и Сэм Фендер, американский диджей Стив Аоки, российская диджейка Нина Кравиц, немецкая рок-группа Milky Chance и многие другие. Обновленный список участников опубликован на сайте фестиваля.

Ранее Sziget объявил первых участников и хедлайнеров фестиваля, среди которых — Arctic Monkeys, Дуа Липа, Kings of Leon, Алан Уокер, Льюис Капальди, Stromae, Woodkid, Jungle, Bastille, Джон Хопкинс, Sigrid, Slowthai, Sevdaliza и другие.

Билеты уже доступны в продаже. Абонемент на 6 дней фестиваля обойдется в 290 евро, 3-дневный билет — 195 евро. Стоимость билетов повысится 1 марта.

Напоминаем, что россияне могут свободно посещать Венгрию с сертификатом о вакцинации, в том числе «Спутником V», или отрицательным ПЦР-тестом. Действует прямое авиасообщение из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Визовые центры выдают туристические шенгенские визы.

Венгерский фестиваль Sziget, также известный как «Остров Свободы», проводится на острове Обуда в Будапеште с 1993 года. В 2019 году Sziget собрал более 530 000 гостей из 100 стран. На мероприятии выступили более 1000 артистов и активистов от Эда Ширана, Foo Fighters до Джейн Гудолл и Эмтитала Махмуда. Музыкальная программа фестиваля варьируются от самых значимых имен международной поп и рок-сцены до мировых звезд электронной музыки. Кроме этого, Sziget предлагает целый ряд культурных развлечений, таких как театральные и цирковые выступления, перформансы, арт-инсталляции и выставки современного искусства.

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