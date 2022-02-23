В музее МХАТ представили выставку «Родственные души»

Имена Петра Вильямса и Алексея Понсова тесно связаны с Московским Художественным театром. И если первый известен больше (всё же Вильямс был и главным художником Большого театра), то имя Алексея Понсова знакомо не каждому.

Меж тем, Алексей Понсов был не только великолепным художником-декоратором, художником-технологом, заведующим постановочной частью. Он оформлял спектакли не только МХАТ, но и театров Новосибирска, Иваново, Саратова, Петрозаводска, Воронежа. Отдельного внимания заслуживает преподавательская деятельность Алексея Понсова. Его учебник «Конструкции и технология изготовления театральных декораций» до настоящих дней не устарел, кроме этого, художник воспитал поколения последователей, учеников. Сын Алексея Понсова, Владимир передал музею 202 предмета наследия отца, часть из которых представлена на выставке.

В Зелёном фойе музея можно увидеть эскизы и театральную сценографию к «Последним» Максима Горького, «Чеховским страницам», «Золотой карете», авангардной «Рекламе» по Уоткинсону. И тут же, рядом, «Евгений Онегин» Петра Вильямса, его же «Последние дни» Михаила Булгакова. Русская и зарубежная классика, драматургия, представленная на сцене не только мастерским словом, но и искусной кистью.

Марина АБРАМОВА

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