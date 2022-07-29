Музей-усадьба Л. Н. Толстого и Samsung Electronics объявили список участников второй Школы литературной критики

Соучредители литературной премии «Ясная Поляна», музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и компания Samsung Electronics, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявили список участников второй школы литературной критики имени Валентина Курбатова. Она состоится с 21 по 26 августа в усадьбе Толстого.

Организаторы получили более 100 заявок от претендентов из 25 регионов России, а также из Казахстана, Беларуси и Армении. По результатам конкурса организаторы отобрали 25 молодых литературных критиков и писателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Челябинска, Минска, Алматы, Краснодара, Чебоксар и других городов.

Школа литературной критики в Ясной Поляне предполагает очную форму взаимодействия молодых авторов с известными критиками и другими деятелями в сфере литературы. Практическую работу с участниками проведут члены жюри премии «Ясная Поляна»: ректор Литературного института Алексей Варламов, писатели Владислав Отрошенко и Павел Басинский, профессор РГГУ, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак, литературный критик, обозреватель Forbes и Psychologies, старший преподаватель факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Наталья Ломыкина, литературный критик, первый заместитель главного редактора журнала «Юность», продюсер издательства «Альпина. Проза» Татьяна Соловьева и книжный критик Константин Мильчин.

По окончании курса молодые критики получат сертификаты об участии в Школе, а их лучшие работы будут опубликованы в толстых литературных журналах – партнерах проекта. В этом юбилейном для премии году заявки рассматривались членами жюри совместно с рабочей группой, в которую вошли шесть выпускников первой яснополянской Школы литературной критики.

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