Выставка Николая Андриевича «БЫТ-АРТ. Графика, живопись, агитфарфор» открывается в Музее А.С. Пушкина

5 августа 2022 года открывается выставка, организованная галереей ГРОСart совместно с Государственным музеем А.С. Пушкина, предлагает персональный показ творчества московского художника Николая Андриевича (род. 1944) на примере его работ разных жанров и техник, выполненных с начала 1990-х годов по настоящее время. Большинство представленных произведений экспонируется впервые.

Совокупный образный мир творчества Николая Андриевича удачно соотносится с афоризмом Венедикта Ерофеева: «Обожаю простые удовольствия. Это последнее прибежище сложных натур». И действительно, в его работах на бытовую тему все просто: перед нами уникальный и даже порой очень «вкусный» БЫТ-АРТ, включающий в себя крупномасштабные цветные и черно-белые изображения бутылочной тары, упаковочных ящиков, конфет «Ассорти», бутербродов с разной колбасой, табака «Юбилейный» и так далее, и тому подобное.

В середине 1990-х годов художник Валерий Орлов небезосновательно утверждал, что в рисовании Андриевича нет революционных или сюжетных открытий, нет технологических загадок, нет многозначных абсурдистских деклараций. Есть ТОТАЛЬНОЕ рисование». Впрочем, можно добавить, что его рисование, а заодно и живописание еще и «тотемное», но нацеленное на изображение не обожествляемых животных, как в первобытном мире, а на показ культивируемой с детства окружающей предметной среды. И здесь очевидно, что для художника первичен не социально конъюнктурный резонанс предметов, а бережный выбор и ностальгическая культура личной памяти, строго подчиненной тонкой мембране прошедшего и текущего времени. В работах Андриевича несомненна задача «иносказательная». Хотя, казалось бы, второй смысловой план, малейший намек на метафизическую «странность» здесь не предусмотрен: «Тара» так тара, «Ящик» так ящик, «Ведомости» так ведомости. Да и сама манера исполнения тоже как будто о том свидетельствует. Незатейливая пластика предметов словно имитирует сосредоточенную манеру детского рисования «к завтрашнему уроку», с ее чередованием неожиданного вдохновения, когда охота сочно «послюнявить» цветной карандаш, и моментами внезапной спешки, так что некогда больше «красить». Но эта простота обманчива, а потому технически основательно сделанные «вещи»Андриевича непрерывно задают вопросы о том, чего в них больше: импульса личного впечатления или закономерности архетипического знака, непосредственной натурности или метафорической изобретательности, внешней буквальности или символической перспективы.

Да! Но. 2001. Тарелка столовая, краска «парселин 160 градусов». Д. 24

Ремонт под ключ. 2020. Тарелка столовая, краска «парселин 160 градусов». Д. 23,3

Именно таков и его «агитфарфор», представляющий собой серию «Агит-Быт-Арт», состоящую из разрозненных советских столовых тарелок «с цветочками», поверх которых нанесены грубовато брутальные как бы рекламно-деловые или психологически анекдотичные надписи: «Туалет 15 р.», «Идите все лесом», «Любишь? Докажи», «Ремонт под ключ», «ПБОЮЛ Николай» (ПБОЮЛ – это Предприятие без Образования Юридического Лица) и другие.Но в любом случае, на фоне нередкого сегодня потока безжизненно аморфных или пошло крикливых художественных высказываний искренний и откровенный БЫТ-АРТ Николая Андриевича как нельзя лучше подтверждает давние слова Н. Пунина о том, что «искусству нельзя больше говорить <…> развязным площадным языком, искусству нужен покой, нужно крепкое счастье, – язык простой, благородный, в котором нюансов больше, чем букв».

Выставка завершит работу 21 августа.

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