ПЕРМСКИЙ БАЛЕТ В ПЕТЕРБУРГЕ: КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ

С 14 по 26 августа в Санкт-Петербурге пройдут гастроли Пермского театра оперы и балета: на сцене Михайловского театра будут показаны шесть спектаклей — от спектаклей Мариуса Петипа до постановок руководителя Пермского балета Антона Пимонова.

Пермский театр оперы и балета регулярно выступает на петербургской сцене: в 2020 году на фестиваля Dance Open труппа показала премьеру балета «Анюта» Владимира Васильева, в сентябре прошлого года спектакли «Шут» и «Шахерезада» в хореографии Алексея Мирошниченко вошли в программу фестиваля Context. Diana Vishneva. Теперь Пермский балет возвращается в Петербург с самой масштабной за последние годы гастрольной программой — она отражает разные эпохи в жизни труппы и представляет публике как названия классического репертуара, так и постановки, отражающие сегодняшний день одной из ведущих балетных компаний страны.

Гастроли откроют два балета на музыку Адольфа Адана: «Корсар» Мариуса Петипа (14-16 августа) в редакции Василия Медведева и «Жизель» Жюля Перро, Жана Коралли, Мариуса Петипа (18-19 августа) в редакции Татьяны Легат. 21-25 августа программу гастролей продолжит «Лебединое озеро» в авторской редакции Алексея Мирошниченко, переосмысляющей сюжет хрестоматийного балета Петра Ильича Чайковского. «Пассеизм, погоня за ушедшим золотым веком русского балета, эпохой безмятежного международного царения отечественной академической школы составляют доминирующий сюжет этого «Лебединого озера»», писала в 2015 году после премьеры спектакля газета «Ведомости».

Кульминацией гастролей станет вечер, в рамках которого будут показаны первые спектакли, созданные Антоном Пимоновым в статусе руководителя Пермского балета, а также одноактный балет Дагласа Ли «Когда падал снег» (26 августа). «Озорные песни» на музыку Франсиса Пуленка и «Концерт №5» на музыку Сергея Прокофьева стали важными событиями российской балетной сцены сезона 2020/2021. «Эти 22 минуты оказываются злее и острее многих новых спектаклей, честно следующих представлениям о правильном, актуальном и современном», писал о премьере «Озорных песен» интернет-портал COLTA.RU; газета «Коммерсантъ» отмечала то, как быстро Пимонову удалось найти общий творческий язык с труппой («шесть солистов…танцуют с радостным удовольствием, понимая и разделяя юмор хореографа»). В конкурсе Национальной театральной премии «Золотая Маска»-2022 «Озорные песни» были отмечены тремя номинациями, а «Концерт № 5» вошел в ее лонг-лист.

Антон Пимонов, руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета:

— Современный артист балета должен быть полиглотом — уметь говорить на разных языках танца, знать разные хореографические стили, поэтому мы стремимся развивать в репертуаре нашей труппы несколько направлений. Гастроли Пермского балета в Михайловском театре представляют часть из них — это классика XIX века («Корсар» и «Жизель»), спектакли Алексея Мирошниченко, моего предшественника на посту руководителя Пермского балета («Лебединое озеро»), и новые постановки («Озорные песни» и «Концерт №5»).

Довлет Анзароков, генеральный директор Пермского театра оперы и балета:

— Пермский балет всегда был авторским театром хореографа — и в эпоху Николая Боярчикова, и в годы, когда ею руководил Алексей Мирошниченко, и сегодня. «Озорные песни» и «Концерт №5» показывают Антона Пимонова одним из самых талантливых отечественных хореографов наших дней. Его становление как танцовщика и хореографа проходило в Мариинском театре, и вот теперь на новом витке своей карьеры Пимонов возвращается в Петербург — уже в статусе руководителя Пермского балета, так что в этих гастролях многое символично. Немаловажно и то, что мы рады представить Петербургу новое поколение дирижеров Пермского театра оперы и балета — наследников традиций петербургской исполнительской школы Владимира Ткаченко и Ивана Худякова-Веденяпина.

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