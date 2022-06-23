Музей В.А. Тропинина приглашает на фестиваль «Кружевное party»

25 июня, в субботу, с 12 до 19 часов в музейном дворике Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени пройдёт уличный фестиваль «Кружевное party». Праздник посвящен Международному дню кружева.

Наталья Рычкова и Кружевница В.А. Тропинина

Гостей ждёт увлекательная программа. Вместе с участниками клуба кружевниц «Коклюшечка» будет организован массовый мастер-класс, представляющий публике различные техники кружевоплетения из регионов России и зарубежных стран. На выставке мастерицы покажут готовые изделия, а на лекции расскажут об истории кружевоплетения. Для детей подготовлено отдельное занятие по созданию кружевных фенечек.

Художественный руководитель фестиваля — Наталья Рычкова, известная на всю страну кружевница, искусствовед и преподаватель кафедры народной художественной культуры МГИК. Как известно, Музей В.А. Тропинина хранит одну из самых известных картин Василия Андреевича Тропинина «Кружевница» — собирательный образ девушки-мастерицы из 1830-х гг. Кружево было дорогим удовольствием во всех странах. Сложное и кропотливое занятие было популярным художественным промыслом в 17 губерниях Российской империи. Сейчас благодаря труду и таланту современных мастериц мы можем любоваться примерами разных вариантов традиционных кружев из регионов России.

Программа:

12:00 – Мастер-класс для детей по созданию фенечек из кружева. Проводит член клуба кружевниц «Коклюшечка» Инга Жукова;

13:00 – Презентация выставки «Кружево»;

14:00 – Авторская лекция мастера Наталии Рычковой «Кружевные сказы: балахонский манер» с демонстрацией плетения кружева;

15:30 – Массовый мастер-класс по кружевоплетению с экспонированием работ участников клуба. Проводят члены клуба кружевниц «Коклюшечка».

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