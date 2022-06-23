Костюм и фасоны как зеркало ушедших эпох: что посмотреть на бульварах в дни фестиваля «Модная столица»

Историю костюма можно рассматривать как сочетание двух разных целей, которым служит одежда: защищать от непогоды и одновременно преображать своего хозяина. Не менее важно помнить и о том, что каждая историческая эпоха находит отражение и моде. Именно поэтому мы так легко отличаем русский сарафан от средневекового платья, яркие наряды скоморохов от таких же ярких стиляг. Увидеть костюмы из разных исторических эпох и понять, что может рассказать платье о великих событиях прошлого, можно на площадках фестиваля «Модная столица» в рамках Московской недели моды, которые расположены на бульварах.

Площадки на столичных бульварах приглашают посмотреть на моду как на зеркало, в котором отражается время. Зачастую не надо быть знатоком исторического костюма, чтобы понять, к какому периоду времени он относится. Прогуливаясь по бульварам в дни фестиваля, гости не только познакомятся с историческими костюмами и аксессуарами, но и смогут смастерить вещи, которые сегодня можно смело назвать символом времени, а также окунуться в атмосферу модного стиля разных эпох.

О том, какой была одежда и обычаи Руси после принятия христианства, а также каков был древнерусский костюм того периода и что преобладало в его отделке, узнаем на Сретенском бульваре. Создать атмосферу времени помогут фотовыставка берестяных грамот, которые хранятся в музее Новгорода, а также выставка украшений и щитов. Мастер-классы на этом бульваре познакомят с трудом оружейника, кожевенника, а также раскроют секреты штамповки тканей и работы в глиняной мастерской. А отдохнуть можно, играя в настольные игры или шапку – веселая игра, требующая хорошей реакции и умения быстро находить синонимы, чтобы объяснять разные слова.

Яркие краски русской одежды XIII-XV веков, когда объединялась и укреплялась Московская Русь, развивалась торговля и процветали ремесла, откроются на Страстном бульваре. Мастер-классы на этой площадке знакомят с женскими ремеслами, ювелирным украшениями и украшениями из стекла, а также помогут освоить азы каллиграфии. Выставочные стенды дополнят знания посетителей о костюмах, украшениях и оружии того времени. А попробовать свои силы можно в таких спортивных забавах как тир, где приглашают пострелять из лука, и в метании сулиц – дротиков, которые использовали русские войны.

Покровский бульваре – погружение во времена Московской Руси XVII века, когда была одержана победа над польскими интервентами и начались три века династии Романовых, а в моду пришли украшения, обилие вышивки и яркая отделка. А еще здесь можно узнать, как работали резчики по делу, что нужно для книгопечатания и литейного дела, а также научится росписи на плитках. Далее можно познакомиться с разными веерами или попробовать свои силы в лучном тире.

Гостей Петровского бульвара ждут вкусы и моды, навеянные реформами и завоеваниями Петра I и увлечением идеями Просвещения Екатерины II, когда западная культура творчески перерабатывалась и обретала национальный колорит. Узнать о том, как создавались наряды в ту эпоху, на какие правила опирался придворный этикет и как украшались карнавальные маски, предложат гостям мастер-классов, а лучше понять время помогут выставка вееров и костюмов, а также возможность поиграть в крокет.

На Гоголевском бульваре будет представлена женская мода начала XIX века: красивым считалось все естественное, а дамы высшего света на волне победы в Отечественной войне 1812 года включали в свои наряды элементы народного стиля. Советуем обратить внимание на мастер-классы по созданию украшений из бисера и акварельной живописи, а еще здесь можно научиться играть в крокет, серсо и петанк. Здесь же представлены фотовыставка исторического костюма и исторический проект «Разоблачая денди», которые подготовили дизайн-группа SAMO — театральные художники, реконструкторы, коллекционеры Андрей Скатков и Мария Орлова.

Контуры цветов и птиц, очертания живой природы и другие черты стиля модерн предстанут на Чистопрудном бульваре, где можно будет также увидеть зарождение стиля ар-деко. Особую атмосферу того времени создают фотоателье, шляпная мастерская, ателье модисток и ретро-автомобили. На этом бульваре можно побывать на фотовыставке, где представлены сказочные и исторические фотосессии Лианесс. Организатором выставки выступило Историческое общество «Бал в русской усадьбе», которое проводит вечера в стиле XIX — начала XX века в старинных дворянских усадьбах, участвует в киносъемках и музейных мероприятиях.

Смена эпох, когда ушла дореволюционная мода и появились новые силуэты, бурные двадцатые, а также знакомство с особенностями кроя и украшений того времени встретят посетителей на Цветном бульваре. Настроение времени здесь отлично передают кинопоказы и демонстрация модных силуэтов того времени, а также танцы, которые исполняли на танцплощадках по всей стране. Здесь же можно попробовать свои силы в игре в городки. Ну а рассмотреть моду в деталях поможет выставка «Гений в юбке и ее эпоха», представленная президентом культурно-просветительского фонда «Магия моды» Натальей Козловой. Эта выставка рассказывает о великом русском модельере и театральном художнике Надежде Ламановой (1861-1941): специалисты из разных уголков страны реконструировали по старым фотографиям и эскизам костюмы гениального модельера России. В 1901 году Константин Станиславский сделал Ламановой первый заказ, и сотрудничество с Московским художественным театром растянулось на 40 лет. Так, Ольга Книппер-Чехова играла Раневскую из «Вишневого сада» именно в нарядах от Ламановой. А еще она создавала костюмы для фильмов «Цирк» Григория Александрова и «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна. На выставке, например, представлены платье в народном стиле для актрисы Алисы Коонен и модель для скульптора Веры Мухиной, которые реконструировала заслуженный дизайнер, Член Союза художников и Союза Дизайнеров России, лауреат конкурса «Русский кутюрье» Светлана Гнатуш. Также она воссоздала модели Надежды Ламановой, которые сохранились в модных журналах, реконструировала платья по эскизам и разработала вышивки с учетом стиля 30-40 годов прошлого века. Каждый день на Цветном бульваре будут проходить и показы Светланы Гнатуш «Мамино платье». Как говорит сама художник-модельер, этими платьями она «открывает свой шкаф и хочет, чтобы мы вспомнили, как ходили наши мамы и бабушки в театр, в кино, в гости, во что одевались и как применяли исконно ручные традиции в нарядных одеждах».

Пушкинская площадь рассказывает о том, как повлияли на советскую моду середины и второй половины прошлого века покорение космоса и сибирские стройки. А еще здесь можно вспомнить, какие прически были самым писком моды в те годы, а игры в шахматы, домино и городки позволят приобщиться к популярным формам досуга. Интересные детали времени представит фотовыставка и выставка журналов мод.

И, наконец, на Рождественском бульваре рассматриваем театральные костюмы, созданные современными художниками, а также реконструкции работ наиболее известных постановщиков прошлого.

На Пушкинской площади, а также на Цветном и Чистопрудном бульварах гостей ждет яркая сценическая программа. Здесь выступят артисты, которые подарят хорошее настроение и заряд бодрости всем посетителям.

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