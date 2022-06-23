SISTEMA GALLERY: выставкой «Рефлексия визуального» открывается новая галерея современного искусства

В центре Москвы открывается новое арт-пространство — SISTEMA GALLERY. Проект, направлен на продвижение российского арт-рынка, открытие новых имен и популяризацию современного искусства. На первой выставке галереи «Рефлексия визуального» будут представлены произведения представителей разных поколений отечественных художников: Дмитрия Шорина, Елены Кулик и Игоря Кулика, Светланы Чимитдоржиной.

Выставка состоится с 1 июля по 27 августа 2022 года.

Все авторы, отобранные куратором проекта и генеральным директором SISTEMA GALLERY Анастасией Волковой, работают в технике масляной живописи, однако их произведения далеки от традиционного фигуративного искусства. Отталкиваясь от возможностей классической техники и собственного эстетического и чувственного опыта, все четверо смело экспериментируют с визуальным образом и смысловым контентом, по-новому переосмысляя понятие станковой картины.

«Хрупкая, в традиционном представлении, визуальность в их произведениях оказывается способной “держать удар” новой реальности… Лидерство визуального не обеспечивает тотального эскапизма, но обнаруживает столь необходимые сегодня терапевтические свойства живописи, позволяющие ослабить назойливость социальной коммуникации и снизить агрессивность вездесущей медийной картинки.», — так характеризует их работы искусствовед Антон Успенский.

Выпускница мастерской Айдан Салаховой и Сергея Оссовского в МГАХИ имени Сурикова, Светлана Чимитдоржина внимательно исследует свой внутренний мир, используя понятие телесности как инструментарий для постижения и принятия собственного «я». Серии ее эмоциональных картин олицетворяют тернистый духовный путь художницы — от растерянности и тревожности к смирению и спокойствию.

Петербургских художников Елену Кулик и Игоря Кулика когда-то причисляли к представителям нового поп-арта: их работы были фигуративны и реалистичны. Однако сегодня оба мастера предпочитают вовлекать зрителя в визуальную игру, соединяющую клише академической живописи с подлинными или фейковыми цитатами из современной жизни, элементами авангарда, футуризма и китча.

Уроженец Новосибирска, Дмитрий Шорин считается уже вполне состоявшимся художником. За его плечами персональная выставка в Мраморном дворце Государственного Русского музея и участие в 55-й Венецианской биеннале. Уникальный авторский стиль Дмитрия Шорина строится на бесконечном обыгрывании клишированных образов современного глянца и рекламы с их яркой, узнаваемой эстетикой, в которую порой вторгаются элементы сюрреализма и психоделического трипа. Шорин называет этот процесс «диалогом с самим собой по поводу блуждания на внутренней эстетической и психологической территории».

Проект «Рефлексия визуального» станет первой экспозицией в цикле выставок, которые планирует провести SISTEMA GALLERY. Мероприятие пройдет по адресу Бобров переулок, д. 4, с. 3.

Дмитрий Шорин. Flifhtradar. Холст, масло, 93х140, 2019

Извечная тема работ Дмитрия Шорина – женщина мечты. Современное кино, реклама, а также идеальные, глянцевые «пин-ап» девушки становятся вдохновением для художника, и появляется Она – яркая, дерзкая и неземная. Работы художника реалистичны. Но минимализм соседствует в них с метафоричностью, и вуа-ля: это уже не просто девушка, а отражение того, кто пытается рассмотреть ее.

Елена Кулик. Море. Холст, масло, 100х120, 2022

Эта картина вполне реалистична, только необыкновенная цветопередача дает зрителю понять, что перед ним не просто полотно с изображением моря, а настоящий портал туда, где волшебное переплетается с повседневным. Синий, пурпурный, желтый… Будто поочередно подносишь к глазам разноцветные стеклышки, как в детстве, и мир преображается: становится ярче, интереснее. Создается новая реальность.

Елена Кулик. Обновленное восприятие. Холст, масло, 100х140, 2022

Созерцание природы – вот что помогает быть в согласии с собой. Как говорит сама художница, рассвет на берегу реки – это лучшее, что может случиться с человеком. И ей прекрасно удалось передать это настроение ликования и жажды жизни. Природа на этой картине живая! Солнце пробивается сквозь кроны деревьев, отражается в воде и вместе с ветром играет травинками. Человеку остается только созерцать. Не искать скрытые смыслы, не ломать голову, а позволить себе насладиться феерией, происходящей на холсте.

Игорь Кулик. Березовая роща, 2022. Холст, масло 140х190

Одна из основополагающих идей в творчестве Игоря Кулика как нельзя лучше показана в этой картине. Реальность и вымысел, фейк и правда. Где заканчивается береза и начинается зебра? Как сложно ответить на этот вопрос, ведь у них так много общего! И если на переднем плане зритель легко отделяет животное от окружающего пейзажа, то чем дольше всматриваешься вдаль, тем сложнее это дается.

Дмитрий Шорин. Барашки. Холст, масло, 195х195, 2016

Эта картина является частью серии «Апология заблуждений». На каждой из двенадцати работ – лес. То мрачный и загадочный, то полный света и воздуха, теплый, умиротворяющий. Волшебный лес в картине Дмитрия Шорина открывает нам художника с неожиданной стороны: как мастера пейзажной живописи. Полупрозрачные солнечные лучи, озаренная солнцем трава, игра света и тени в листве деревьев – все это ставит мастера практически в один ряд с барбизонцами, только на современный лад.

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