Музей военной формы Российского военно-исторического общества представляет обновленную экспозицию зала «Николай I. Севастополь»

18 мар­та 2021 года Музей воен­ной фор­мы Рос­сий­ско­го воен­но-исто­ри­че­ско­го обще­ства пред­ста­вит обнов­лен­ную экс­по­зи­цию зала «Нико­лай I. Сева­сто­поль». Пово­дом для обнов­ле­ния ста­нет 165-летие со дня под­пи­са­ния Париж­ско­го мира, поло­жив­ше­го конец бое­вым дей­стви­ям меж­ду Рос­си­ей, Тур­ци­ей и евро­пей­ским стра­на­ми в ходе Крым­ской (Восточ­ной) вой­ны 1853–1856 годов.

Спе­ци­аль­но для выстав­ки кол­лек­ци­о­нер Ген­на­дий Гусев предо­ста­вил из сво­е­го част­но­го собра­ния ред­чай­шие экс­по­на­ты — сви­де­те­ли собы­тий и непо­сред­ствен­ные участ­ни­ки воен­ных дей­ствий, оли­це­тво­ря­ю­щие память о геро­и­че­ских эпи­зо­дах Крым­ской войны.

Клю­че­вым момен­том на евро­пей­ском теат­ре воен­ных дей­ствий ста­ла 349-днев­ная обо­ро­на Сева­сто­по­ля, в оче­ред­ной раз про­де­мон­стри­ро­вав­шая нашим про­тив­ни­кам бес­при­мер­ное муже­ство и отва­гу рус­ских вои­нов. Часть пред­ме­тов, пред­став­лен­ных для пока­за, укра­ше­на циф­ра­ми 349 – по чис­лу дней обо­ро­ны. Напри­мер, жетон, извест­ный под наиме­но­ва­ни­ем «крест желе­за и кро­ви», учре­ждён­ный для участ­ни­ков обо­ро­ны Сева­сто­по­ля в 1890 году. Он изго­тов­лен из чугун­ных оскол­ков англий­ских ядер, най­ден­ных на басти­о­нах, люне­тах и реду­тах Сева­сто­по­ля. На лице­вой сто­роне кре­ста раз­ме­щён золо­той олив­ко­вый венок, опле­та­ю­щий цен­траль­ный круг крас­ной гильо­ши­ро­ван­ной эма­ли, с циф­ра­ми 349. Счи­та­ет­ся, что част­ные мастер­ские, кото­рые выпол­ня­ли заказ, изго­то­ви­ли все­го око­ло 400 таких жето­нов. Впо­след­ствии, изоб­ра­же­ние жето­на было раз­ме­ще­но на зна­ках несколь­ких пол­ков рус­ской армии, при­ни­мав­ших уча­стие в Сева­сто­поль­ских сра­же­ни­ях. Эти пол­ко­вые зна­ки так­же мож­но уви­деть на выставке.

Сре­ди экс­по­на­тов пред­став­лен налоб­ник (герб) на кас­ку ниж­не­го чина 26-го Бело­сток­ско­го пехот­но­го пол­ка. У это­го налоб­ни­ка есть своя, осо­бен­ная исто­рия. После сра­же­ния на реке Аль­ме, англи­чане захва­ти­ли отсту­па­ю­щий рус­ский обоз, в кото­ром пере­во­зи­лись кас­ки все­го Бело­сток­ско­го пол­ка, сня­тые сол­да­та­ми после бит­вы. По окон­ча­нии вой­ны, «плен­ные» рус­ские кас­ки были отправ­ле­ны в Англию в каче­стве тро­фея. В том чис­ле и кас­ка, налоб­ник кото­рой занял своё место в экспозиции.

В экс­по­зи­ции демон­стри­ру­ет­ся более 50 экс­по­на­тов: награ­ды участ­ни­ков собы­тий, кол­лек­тив­ные пол­ко­вые награ­ды – зна­ки на голов­ные убо­ры, памят­ные меда­ли, наград­ной наперс­ный крест для пол­ко­вых свя­щен­ни­ков, при­ни­мав­ших уча­стие в обо­роне Сева­сто­по­ля. Эле­мен­ты воен­ной фор­мы пред­став­ле­ны кокар­да­ми, кивер­ны­ми налоб­ни­ка­ми, опол­чен­че­ски­ми зна­ка­ми, а так­же ред­ки­ми мун­дир­ны­ми пуго­ви­ца­ми воен­но­го и мор­ско­го министерства.

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