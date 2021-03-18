Музей военной формы Российского военно-исторического общества представляет обновленную экспозицию зала «Николай I. Севастополь»

18 марта 2021 года Музей военной формы Российского военно-исторического общества представит обновленную экспозицию зала «Николай I. Севастополь». Поводом для обновления станет 165-летие со дня подписания Парижского мира, положившего конец боевым действиям между Россией, Турцией и европейским странами в ходе Крымской (Восточной) войны 1853–1856 годов.
Специально для выставки коллекционер Геннадий Гусев предоставил из своего частного собрания редчайшие экспонаты — свидетели событий и непосредственные участники военных действий, олицетворяющие память о героических эпизодах Крымской войны.
Ключевым моментом на европейском театре военных действий стала 349-дневная оборона Севастополя, в очередной раз продемонстрировавшая нашим противникам беспримерное мужество и отвагу русских воинов. Часть предметов, представленных для показа, украшена цифрами 349 – по числу дней обороны. Например, жетон, известный под наименованием «крест железа и крови», учреждённый для участников обороны Севастополя в 1890 году. Он изготовлен из чугунных осколков английских ядер, найденных на бастионах, люнетах и редутах Севастополя. На лицевой стороне креста размещён золотой оливковый венок, оплетающий центральный круг красной гильошированной эмали, с цифрами 349. Считается, что частные мастерские, которые выполняли заказ, изготовили всего около 400 таких жетонов. Впоследствии, изображение жетона было размещено на знаках нескольких полков русской армии, принимавших участие в Севастопольских сражениях. Эти полковые знаки также можно увидеть на выставке.
Среди экспонатов представлен налобник (герб) на каску нижнего чина 26-го Белостокского пехотного полка. У этого налобника есть своя, особенная история. После сражения на реке Альме, англичане захватили отступающий русский обоз, в котором перевозились каски всего Белостокского полка, снятые солдатами после битвы. По окончании войны, «пленные» русские каски были отправлены в Англию в качестве трофея. В том числе и каска, налобник которой занял своё место в экспозиции.
В экспозиции демонстрируется более 50 экспонатов: награды участников событий, коллективные полковые награды – знаки на головные уборы, памятные медали, наградной наперсный крест для полковых священников, принимавших участие в обороне Севастополя. Элементы военной формы представлены кокардами, киверными налобниками, ополченческими знаками, а также редкими мундирными пуговицами военного и морского министерства.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.