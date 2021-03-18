Фильм с Сигурни Уивер и Маргарет Куэлли «Мой год в Нью-Йорке» выходит в российский прокат

Фильм основан на автобиографическом романе нью-йоркской писательницы Джоанны Ракофф «Мой год Сэлинджера» о ее работе ассистенткой в одном из старейших литературных агентств на Мэдисон Авеню. Этим роман напоминает «Дьявол носит Prada», только разворачивается он не в глянцевых декорациях мира моды, а в богемном мире писателей и поэтов. Именно в этот мир попадает юная героиня фильма, сама мечтающая писать, Нью-Йорк становится полноправным героем фильма, увлекая и вдохновляя Джоанну.
Снял фильм Филипп Фалардо – канадский режиссер, номинант на премию «Оскар» за картину «Месье Лазар» (2011), также режиссер известен фильмом «Ложь во спасение» с Риз Уизерспун. Роль Джоанны исполнила восходящая звезда Голливуда Маргарет Куэлли («Однажды в... Голливуде», «Славные парни»), а ее начальницу Маргарет сыграла Сигурни Уивер.
Великий писатель Дж.Д. Сэлиджер, ведущий к тому моменту затворнический образ жизни, занимает главное место среди клиентов агентства Маргарет и появляется в фильме лишь мельком, в основном звучит его голос. Основная задача Джоанны сводится к разбору писем, которые фанаты пишут своему кумиру. По инструкции она должна отвечать им дежурными отписками, а всю корреспонденцию отправлять в шредер, но Джоанна не ограничивается формальными ответами. Ее по-настоящему захватывают эти письма, в них она находит что-то важно про себя. А мудрый голос в телефонной трубке изредка звонящего в агентство Сэлинджера, помогает найти свой путь.
Безусловно в фильме присутствует и любовная линия. Уехав из родного города и от «непримечательного» бойфренда, Джоанна начинает встречаться и делить бруклинскую квартиру с внешне привлекательным, богемным и эгоистичным Доном (Дуглас Бут), начинающим писателем. Джоанне предстоит разобраться в себя, понять, чего она стоит, и чего в действительности хочет в жизни.
Режиссер заинтересовался мемуарами Джоанны Ракофф не только из-за известного имени в названии. Дело в том, что на тот момент Филипп Фалардо не прочел ни одной книги великого писателя, – точно так же, как когда-то и сама Джоанна, только начинавшая работать в агентстве.
«История писем фанатов Сэлинджера очаровала меня. Когда я был моложе, я писал людям, чьими работами я восхищался, и получал отклики. Это изменило мою жизнь. Меня тронуло то, как Джоанна не могла уничтожить письма людей, которые изливали свои сердца, и что она была готова нарушить протокол и рискнуть своей работой. Я бы сделал то же самое — только бы хуже. Я бы написал письма и подписался именем Сэлинджера», – говорит Филипп Фалардо.
«В нашем фильме прекрасно то, что он замечательно показывает поклонников Сэлинджера. Ведь в актерском бизнесе отношения с фанатами довольно далекие. Мы слишком защищены. Я не думаю, что наши поклонники получают внимание, которого они заслуживают, хотя мы работаем для них. Они любят кино так же, как в другие времена восхищались великими авторами. Когда в кино Джоанна кладет письмо в карман Сэлинджера, я заплакала, это тронуло меня, потому что я почувствовала, что ему нужно восстановить связь с самим собой. Не знаю, что это говорит о нашей жизни, но очевидно, что мы (известные люди) всегда в родстве с нашими поклонниками», – рассказывает Сигурни Уивер.
В прокат фильм выходит 15 апреля 2021 года.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.