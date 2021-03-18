Фильм с Сигурни Уивер и Маргарет Куэлли «Мой год в Нью-Йорке» выходит в российский прокат

Фильм осно­ван на авто­био­гра­фи­че­ском романе нью-йорк­ской писа­тель­ни­цы Джо­ан­ны Ракофф «Мой год Сэлин­дже­ра» о ее рабо­те асси­стент­кой в одном из ста­рей­ших лите­ра­тур­ных агентств на Мэди­сон Аве­ню. Этим роман напо­ми­на­ет «Дья­вол носит Prada», толь­ко раз­во­ра­чи­ва­ет­ся он не в глян­це­вых деко­ра­ци­ях мира моды, а в богем­ном мире писа­те­лей и поэтов. Имен­но в этот мир попа­да­ет юная геро­и­ня филь­ма, сама меч­та­ю­щая писать, Нью-Йорк ста­но­вит­ся пол­но­прав­ным геро­ем филь­ма, увле­кая и вдох­нов­ляя Джоанну.

Снял фильм Филипп Фалар­до – канад­ский режис­сер, номи­нант на пре­мию «Оскар» за кар­ти­ну «Месье Лазар» (2011), так­же режис­сер изве­стен филь­мом «Ложь во спа­се­ние» с Риз Уизер­спун. Роль Джо­ан­ны испол­ни­ла вос­хо­дя­щая звез­да Гол­ли­ву­да Мар­га­рет Куэл­ли («Одна­жды в... Гол­ли­ву­де», «Слав­ные пар­ни»), а ее началь­ни­цу Мар­га­рет сыг­ра­ла Сигур­ни Уивер.

Вели­кий писа­тель Дж.Д. Сэли­джер, веду­щий к тому момен­ту затвор­ни­че­ский образ жиз­ни, зани­ма­ет глав­ное место сре­ди кли­ен­тов агент­ства Мар­га­рет и появ­ля­ет­ся в филь­ме лишь мель­ком, в основ­ном зву­чит его голос. Основ­ная зада­ча Джо­ан­ны сво­дит­ся к раз­бо­ру писем, кото­рые фана­ты пишут сво­е­му куми­ру. По инструк­ции она долж­на отве­чать им дежур­ны­ми отпис­ка­ми, а всю кор­ре­спон­ден­цию отправ­лять в шре­дер, но Джо­ан­на не огра­ни­чи­ва­ет­ся фор­маль­ны­ми отве­та­ми. Ее по-насто­я­ще­му захва­ты­ва­ют эти пись­ма, в них она нахо­дит что-то важ­но про себя. А муд­рый голос в теле­фон­ной труб­ке изред­ка зво­ня­ще­го в агент­ство Сэлин­дже­ра, помо­га­ет най­ти свой путь.

Без­услов­но в филь­ме при­сут­ству­ет и любов­ная линия. Уехав из род­но­го горо­да и от «непри­ме­ча­тель­но­го» бой­френ­да, Джо­ан­на начи­на­ет встре­чать­ся и делить бруклин­скую квар­ти­ру с внешне при­вле­ка­тель­ным, богем­ным и эго­и­стич­ным Доном (Дуглас Бут), начи­на­ю­щим писа­те­лем. Джо­анне пред­сто­ит разо­брать­ся в себя, понять, чего она сто­ит, и чего в дей­стви­тель­но­сти хочет в жизни.

Режис­сер заин­те­ре­со­вал­ся мему­а­ра­ми Джо­ан­ны Ракофф не толь­ко из-за извест­но­го име­ни в назва­нии. Дело в том, что на тот момент Филипп Фалар­до не про­чел ни одной кни­ги вели­ко­го писа­те­ля, – точ­но так же, как когда-то и сама Джо­ан­на, толь­ко начи­нав­шая рабо­тать в агентстве.

«Исто­рия писем фана­тов Сэлин­дже­ра оча­ро­ва­ла меня. Когда я был моло­же, я писал людям, чьи­ми рабо­та­ми я вос­хи­щал­ся, и полу­чал откли­ки. Это изме­ни­ло мою жизнь. Меня тро­ну­ло то, как Джо­ан­на не мог­ла уни­что­жить пись­ма людей, кото­рые изли­ва­ли свои серд­ца, и что она была гото­ва нару­шить про­то­кол и риск­нуть сво­ей рабо­той. Я бы сде­лал то же самое — толь­ко бы хуже. Я бы напи­сал пись­ма и под­пи­сал­ся име­нем Сэлин­дже­ра», – гово­рит Филипп Фалардо.

«В нашем филь­ме пре­крас­но то, что он заме­ча­тель­но пока­зы­ва­ет поклон­ни­ков Сэлин­дже­ра. Ведь в актер­ском биз­не­се отно­ше­ния с фана­та­ми доволь­но дале­кие. Мы слиш­ком защи­ще­ны. Я не думаю, что наши поклон­ни­ки полу­ча­ют вни­ма­ние, кото­ро­го они заслу­жи­ва­ют, хотя мы рабо­та­ем для них. Они любят кино так же, как в дру­гие вре­ме­на вос­хи­ща­лись вели­ки­ми авто­ра­ми. Когда в кино Джо­ан­на кла­дет пись­мо в кар­ман Сэлин­дже­ра, я запла­ка­ла, это тро­ну­ло меня, пото­му что я почув­ство­ва­ла, что ему нуж­но вос­ста­но­вить связь с самим собой. Не знаю, что это гово­рит о нашей жиз­ни, но оче­вид­но, что мы (извест­ные люди) все­гда в род­стве с наши­ми поклон­ни­ка­ми», – рас­ска­зы­ва­ет Сигур­ни Уивер.

В про­кат фильм выхо­дит 15 апре­ля 2021 года.

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