Сводный хор мальчиков и юношей Подмосковья выступит в Большом зале Московской консерватории

3 апре­ля 300 уче­ни­ков и выпуск­ни­ков Хоро­вой шко­лы маль­чи­ков и юно­шей «Дуб­на» в день 30-летия шко­лы высту­пят на сцене Боль­шо­го зала Мос­ков­ской кон­сер­ва­то­рии. Пять хоров: Млад­ший хор, Кан­ди­дат­ский хор, Стар­ший хор, Стар­ший хор, и Кон­церт­ный хор испол­нят про­из­ве­де­ния евро­пей­ских клас­си­ков, рус­ских и совет­ских композиторов.

На одной сцене с нынеш­ни­ми уче­ни­ка­ми шко­лы высту­пят и ее выпуск­ни­ки: Сер­гей Бала­шов — сту­дент III кур­са Ака­де­ми­че­ско­го музы­каль­но­го учи­ли­ща при Мос­ков­ской госу­дар­ствен­ной кон­сер­ва­то­рии им. П.И. Чай­ков­ско­го, Нико­лай Пац­юк — сту­дент III кур­са Мос­ков­ской госу­дар­ствен­ной кон­сер­ва­то­рии им. П.И. Чай­ков­ско­го, Илья Пав­лов — солист Мос­ков­ско­го ака­де­ми­че­ско­го музы­каль­но­го теат­ра им. К.С. Ста­ни­слав­ско­го и В.И. Неми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко, Артем Гар­нов — солист Мос­ков­ско­го теат­ра «Новая опе­ра» им. Е.В. Колобова.

В фина­ле кон­цер­та высту­пит хор выпуск­ни­ков Хоро­вой шко­лы маль­чи­ков и юно­шей «Дуб­на» и свод­ный хор маль­чи­ков и юно­шей Под­мос­ко­вья, кото­рый испол­нит Хор «Славь­ся» Миха­и­ла Глинки.

Сре­ди зри­те­лей, выпуск­ни­ков и роди­те­лей, будут министр куль­ту­ры Мос­ков­ской обла­сти Еле­на Хар­ла­мо­ва и гла­ва город­ско­го окру­га Дуб­на Сер­гей Куликов.

Это не пер­вое выступ­ле­ние юных музы­кан­тов на сцене Боль­шо­го зала Мос­ков­ской кон­сер­ва­то­рии. Но впер­вые все хоры собе­рут­ся вместе.

Для справ­ки:

Хоро­вая шко­ла маль­чи­ков и юно­шей «Дуб­на» была созда­на в 1991 году и сего­дня насчи­ты­ва­ет 500 маль­чи­ков и юно­шей (от 4 до 18 лет). Это един­ствен­ная в Мос­ков­ской обла­сти муни­ци­паль­ная хоро­вая шко­ла маль­чи­ков, где они не толь­ко поют в хоре, но и изу­ча­ют нот­ную гра­мо­ту, исто­рию музы­ки, учат­ся играть на музы­каль­ных инстру­мен­тах, в инстру­мен­таль­ных ансам­блях и оркест­рах, зани­ма­ют­ся вокалом.

На осно­ве мно­го­лет­не­го опы­та рабо­ты в шко­ле сло­жи­лась уни­каль­ная систе­ма музы­каль­но­го обра­зо­ва­ния, резуль­та­ты кото­рой под­твер­жда­ют­ся мно­го­чис­лен­ны­ми дости­же­ни­я­ми. В репер­ту­а­ре кон­церт­но­го хора шко­лы рус­ская духов­ная музы­ка, про­из­ве­де­ния рус­ских и зару­беж­ных клас­си­ков и совре­мен­ных ком­по­зи­то­ров, рус­ские народ­ные песни.

Созда­тель и худо­же­ствен­ный руко­во­ди­тель хоро­вой шко­лы маль­чи­ков и юно­шей «Дуб­на» – заслу­жен­ный работ­ник куль­ту­ры Рос­сий­ской Феде­ра­ции Рос­сии Миро­но­ва Оль­га Ива­нов­на. Кол­лек­тив неод­но­крат­но выез­жал с кон­цер­та­ми в раз­лич­ные горо­да Мос­ков­ской обла­сти, Рос­сии, был удо­сто­ен чести высту­пать в луч­ших кон­церт­ных залах Рос­сии: зале им. Чай­ков­ско­го, Крем­лев­ском Двор­це съез­дов, Боль­шом зале кон­сер­ва­то­рии, зале Рос­сий­ской ака­де­мии музы­ки им. Гне­си­ных, Смоль­ном Собо­ре, кон­церт­ном зале Капел­лы им. Глин­ки. В дни празд­но­ва­ния 850-летия Моск­вы кон­церт­ный хор высту­пал в соста­ве Боль­шо­го Хоро­во­го Собо­ра у стен Хра­ма Хри­ста Спасителя.

Кон­церт­ный хор, успеш­но гастро­ли­руя по стра­нам Евро­пы (Чехия, Бол­га­рия, Австрия, Бель­гия, Гер­ма­ния, Гол­лан­дия, Лат­вия, Лит­ва, Эсто­ния, Поль­ша, Сло­ве­ния, Ита­лия, Фран­ция, Швей­ца­рия, Англия), полу­чил меж­ду­на­род­ное признание.

Хоро­вая шко­ла явля­ет­ся ини­ци­а­то­ром и орга­ни­за­то­ром: Меж­ду­на­род­но­го фести­ва­ля хоров маль­чи­ков и юно­шей «Зву­чат маль­чи­шек голо­са»; Мос­ков­ско­го област­но­го откры­то­го кон­кур­са хоров маль­чи­ков Под­мос­ко­вья; Мос­ков­ско­го област­но­го откры­то­го кон­кур­са вокалистов-мальчиков.

Так, 14 мар­та 2021 года, напри­мер, в Хоро­вой шко­ле маль­чи­ков и юно­шей «Дуб­на» состо­ял­ся VI Мос­ков­ский област­ной откры­тый кон­курс хоров маль­чи­ков Подмосковья.

В хоро­вом празд­ни­ке при­ня­ли уча­стие 32 хора и ансам­бля из 14 муни­ци­паль­ных окру­гов Под­мос­ко­вья: Дуб­на, Бала­ши­ха, Дзер­жин­ский, Жуков­ский, Ист­ра, Коро­лёв, Крас­но­горск, Мыти­щи, Один­цо­во, Пуш­ки­но, Реутов, Сер­ги­ев Посад, Фря­зи­но, Хим­ки, а так­же из горо­дов Москва, Санкт-Петер­бург, Ива­но­во, Киров, Рязань и Смоленск.

Свое хоро­вое мастер­ство про­де­мон­стри­ро­ва­ли более 750 маль­чи­ков и юно­шей Мос­ков­ской обла­сти. Гран-при кон­кур­са при­суж­дён Кон­церт­но­му хору маль­чи­ков и юно­шей «Дуб­на» г.о. Дуб­на, худо­же­ствен­ный руко­во­ди­тель и дири­жер Оль­га Миронова.

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