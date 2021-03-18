Сводный хор мальчиков и юношей Подмосковья выступит в Большом зале Московской консерватории

3 апреля 300 учеников и выпускников Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» в день 30-летия школы выступят на сцене Большого зала Московской консерватории. Пять хоров: Младший хор, Кандидатский хор, Старший хор, Старший хор, и Концертный хор исполнят произведения европейских классиков, русских и советских композиторов.
На одной сцене с нынешними учениками школы выступят и ее выпускники: Сергей Балашов — студент III курса Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Николай Пацюк — студент III курса Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Илья Павлов — солист Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Артем Гарнов — солист Московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова.
В финале концерта выступит хор выпускников Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» и сводный хор мальчиков и юношей Подмосковья, который исполнит Хор «Славься» Михаила Глинки.
Среди зрителей, выпускников и родителей, будут министр культуры Московской области Елена Харламова и глава городского округа Дубна Сергей Куликов.
Это не первое выступление юных музыкантов на сцене Большого зала Московской консерватории. Но впервые все хоры соберутся вместе.
Для справки:
Хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна» была создана в 1991 году и сегодня насчитывает 500 мальчиков и юношей (от 4 до 18 лет). Это единственная в Московской области муниципальная хоровая школа мальчиков, где они не только поют в хоре, но и изучают нотную грамоту, историю музыки, учатся играть на музыкальных инструментах, в инструментальных ансамблях и оркестрах, занимаются вокалом.
На основе многолетнего опыта работы в школе сложилась уникальная система музыкального образования, результаты которой подтверждаются многочисленными достижениями. В репертуаре концертного хора школы русская духовная музыка, произведения русских и зарубежных классиков и современных композиторов, русские народные песни.
Создатель и художественный руководитель хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» – заслуженный работник культуры Российской Федерации России Миронова Ольга Ивановна. Коллектив неоднократно выезжал с концертами в различные города Московской области, России, был удостоен чести выступать в лучших концертных залах России: зале им. Чайковского, Кремлевском Дворце съездов, Большом зале консерватории, зале Российской академии музыки им. Гнесиных, Смольном Соборе, концертном зале Капеллы им. Глинки. В дни празднования 850-летия Москвы концертный хор выступал в составе Большого Хорового Собора у стен Храма Христа Спасителя.
Концертный хор, успешно гастролируя по странам Европы (Чехия, Болгария, Австрия, Бельгия, Германия, Голландия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словения, Италия, Франция, Швейцария, Англия), получил международное признание.
Хоровая школа является инициатором и организатором: Международного фестиваля хоров мальчиков и юношей «Звучат мальчишек голоса»; Московского областного открытого конкурса хоров мальчиков Подмосковья; Московского областного открытого конкурса вокалистов-мальчиков.
Так, 14 марта 2021 года, например, в Хоровой школе мальчиков и юношей «Дубна» состоялся VI Московский областной открытый конкурс хоров мальчиков Подмосковья.
В хоровом празднике приняли участие 32 хора и ансамбля из 14 муниципальных округов Подмосковья: Дубна, Балашиха, Дзержинский, Жуковский, Истра, Королёв, Красногорск, Мытищи, Одинцово, Пушкино, Реутов, Сергиев Посад, Фрязино, Химки, а также из городов Москва, Санкт-Петербург, Иваново, Киров, Рязань и Смоленск.
Свое хоровое мастерство продемонстрировали более 750 мальчиков и юношей Московской области. Гран-при конкурса присуждён Концертному хору мальчиков и юношей «Дубна» г.о. Дубна, художественный руководитель и дирижер Ольга Миронова.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.