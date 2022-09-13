Музей Востока получил в дар классический индийский музыкальный инструмент

Культурный центр имени Джавахарлала Неру при Посольстве Индии в Москве передал в дар Музею Востока классический индийский музыкальный инструмент.

13 сентября в культурном центре имени Джавахарлала Неру при Посольстве Индии в Москве состоялась торжественная передача классического струнного инструмента, признанного символа индийской музыкальной культуры – Вины. На церемонии присутствовали: Президент Индийского совета по культурным связям Винай Сахасрабуддхе, заместитель Генерального директора Музея Востока Илья Зайцев, научный сотрудник, хранитель индийской коллекции музея Екатерина Шинкарева, представители Посольства Индии и Культурного центра при Посольстве Индии.

Сарасвати-вина

Музыка на протяжении веков была неотъемлемой частью индийской культуры. Инструментальная музыка звучала на индийском субконтиненте задолго до появления письменных источников. Вина – один из древнейших музыкальных инструментов. Это струнный щипковый инструмент, который принято относить к типу лютни. На протяжении веков вина изменялась и совершенствовалась, прежде чем обрела современный облик. Сейчас в Индии различают не менее 50ти типов вины. Самая известная – это южноиндийская вина или сарасвати-вина. Она названа в честь индуистской богини Сарасвати – богини знаний и искусств, которую обычно изображают держащей инструмент или играющей на нем. С 18го века внешний вид сарасвати-вины не менялся: полусферический корпус-резонатор из дерева, широкий длинный гриф с 24 ладками, 5 основных и 3 дополнительные струны. На конце шейки — стилизованная голова мифического животного яли (наполовину лев — наполовину грифон). Дополнительный резонатор в верхней части шейки изготавливается из дерева или высушенной тыквы.

Общая длина инструмента до 135 см. Чаще всего применяется древесина джекфрута (индийского хлебного дерева), легкая и обладающая высокой прочностью, четкими линиями волокон, и минимальным набуханием во влаге, кроме того она отличается отличной реверберацией (изменение интенсивности звука при его многократном отражении). Желтый цвет дерева со временем становится темно-красным или коричневым, при этом улучшается качество звука.

Вина занимает важнейшее место в инструментальной музыке Южной Индии.

Считается, что это идеальный инструмент, способный воспроизвести самые тонкие нюансы музыки. Способы игры на нем менялись, техника усложнялась и, хотя существует много различных школ, многие приёмы звукоизвлечения, описанные в древних трактатах, определяют практику музицирования на вине по сей день.

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