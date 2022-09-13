Премьера мобильной оперы с элементами дополненной реальности «Дмитрий Хворостовский. Начало»

5 сентября 2022 года Красноярский фонд развития искусства имени Дмитрия Хворостовского представляет премьеру мобильной оперы с элементами дополненной реальности «Дмитрий Хворостовский. Начало», посвященную к 60-летию со дня рождения оперного певца. Произведение создано при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Что это

Прогулка в наушниках в одиночестве или с друзьями по Красноярску и рассказ о неизвестной странице биографии Дмитрия Хворостовского. В действительности — экспериментальное произведение искусства в области сайт-специфического аудиотеатра в жанре мобильной оперы с элементами дополненной реальности, созданное по инициативе Красноярского фонда развития искусства имени Дмитрия Хворостовского при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив в соавторстве с Мобильным художественным театром. Релиз проекта приурочен к 60-летию со дня рождения Дмитрия Хворостовского.

О чем это

Это история одного дня будущей оперной звезды — Дмитрия Хворостовского. В тот день 12-летний Дима поссорился с родителями и ушёл из дома — «навсегда», заявив, что с музыкой покончено, и отправился бродить по городу.

Маршрут прогулки свяжет два берега Енисея — левый и правый. Прогулка начнётся на остановке «Театр оперы и балета», где стартовала карьера певца, и здесь же закончится. Зрители совершат путешествие по городу, слушая, как взрослый герой комментирует и исправляет свои же детские заметки, и как всё это превращается в музыку, полную смутных догадок о возможном фантастическом будущем.

«Если ты слушаешь это сейчас и стоишь у поворота трамвая на углу дома бабушки, знай: ты все сделал правильно», — услышат зрители голос ребенка, находясь у здания с мемориальной табличкой Дмитрию Хворостовскому, напротив автобусной остановки, где юный Дима с мамой когда-то ждал автобус и загадал: если придет №33, он станет врачом, а если №55 — певцом.

Премьера мобильной оперы «Дмитрий Хворостовский. Начало» станет одним из событий в рамках мероприятий, посвящённых 60-летию со дня рождения народного артиста РФ Дмитрия Хворостовского.

Когда

Аудиоспектакль будет доступен для бесплатного прослушивания в любой день и в любое время после 15 сентября, он появится в приложении «Мобильный художественный театр» и на сайте hvorostovsky-project.ru. Важно не забыть зарядить телефон, взять с собой наушники и надеть удобную обувь. Функция gps-трекинга и элементы AR доступны только в приложении.

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